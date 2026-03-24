王家梁「日吃180g蛋白質」嚇到醫生！不到2週降3kg 菜單戳破飲食陷阱

記者潘慧中／綜合報導



王家梁與許維恩婚後育有一女，成為人父的他，雖然生活重心多半放在家庭，但對於自身體態的控管絲毫沒有鬆懈。他近日在社群網站大方公開最新的身材變化，不僅曬出驚人的「冰塊腹肌」，更分享了維持體態的秘訣。

▲王家梁練出超狂腹肌。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



王家梁感嘆，現在的他已經是個38歲、有家庭與小孩的父親，不再是當年28歲那個隨時可以去打籃球、瘋狂健身的年輕小夥子。儘管如此，看著自己的體態依舊能持續朝著好的方向前進，這讓他很有成就感。為了證明所言不假，他直接在鏡頭前掀起上衣，大方秀出猶如冰塊盒般結實的腹肌與深邃的人魚線，展現令人稱羨的身材。

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不僅是視覺上的震撼，王家梁也公開了體脂計的畫面，只見他在短短不到兩週的時間裡（從2月27日到3月8日），體重從85.8公斤下降到82.8公斤，體脂率也從15.8%降至15.2%，雖然肌肉量微幅下降，但整體數據仍顯示出極高的肌肉質量與極低的脂肪比例。他也曬出了自己在健身房中，裸著上半身在器材上進行滑輪下拉訓練的側拍，結實的背肌與手臂線條，印證了他平時嚴格的自我要求。

▲王家梁公開體重和體脂。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



談到維持身材的秘訣，王家梁透露，他其實是個可以「一直重複吃同樣東西」的人，只要口味符合期待就覺得好吃，比起美味，他更看重能否吃到足夠的營養。他還分享了與醫生的閒聊趣事，當醫生問他一天是否會吃到100克蛋白質時，他笑著回答自己一天都要吃180克的蛋白質，當場讓對方「嚇了一跳」。

除了嚴格控管蛋白質攝取，王家梁也點出了台灣飲食文化的陷阱。他認為台灣的餐飲多半以高碳水、多醬料與高脂肪為主，蛋白質比例偏低。因此，他強調「吃得少不代表攝取熱量就少」，無形的油脂與調味往往是熱量地雷。

▲▼王家梁積極健身。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



王家梁建議大家盡量挑選能看清楚「食物原貌」的餐點，並避免過多醬料。從他分享的照片中也能印證這點，無論是早餐的高蛋白希臘優格配雜糧吐司，還是訓練後補充的一碗白飯配上整塊板腱牛排，都完美符合了他吃原型食物的健康守則。

▲王家梁分享飲食菜單。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）