小禎、黃嘉千溫情喊話　澎恰恰落淚「終於掏心掏肺」

記者葉文正／台北報導

三立都會台訪談節目《坐吧！聊聊》，由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，節目主打「不宣傳、不設腳本」，讓大咖來賓說出平常不會在鏡頭前談的人生故事。大哥澎恰恰也終於在節目中敞開心房，掏心掏肺又落淚了。

▲▲小禎(右起)、黃嘉千與黃鐙輝主持。（圖／記者姜國輝攝）

《坐吧！聊聊》第一季卡司陣容超狂，目前已確認出席的來賓包含：樂壇教父巫啟賢；綜藝傳奇鄭進一、澎恰恰；影后級女神楊謹華；實力派唱將戴愛玲、溫嵐、桑布伊，以及金曲天后艾怡良與名經紀人左光平。這些在演藝圈打滾多年的大前輩與天后，將在沒有預期腳本的狀態下，展現出不曾公開過的真情實感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃嘉千睽違十多年終於又主持節目。（圖／記者姜國輝攝）

小禎表示：「我們就像是一個酒吧，是一個讓人掏心掏肺、沒有壓力聊天的地方。我們會根據來賓的故事調整場景背景。我們三位主持人的角色比喻就像餐廳：鐙輝是日式、嘉千是中式、我是美式，來賓是什麼料理，我們就端什麼菜。」

▲黃鐙輝難得有時間主持節目。（圖／記者姜國輝攝）

小禎透露：「澎哥（澎恰恰）分享歷程時非常平靜且掏心掏肺，講到掉淚，讓我們看了很心疼。另外鄭進一老師（一哥）現場寫書法送我們，還倒著寫轉過來才是正的非常厲害。」黃鐙輝搞笑說：「澎哥分享他最初的故事時，一哥甚至驚訝到直接站起來走掉，後來我們才發現原因，是他想要上廁所。」

黃嘉千也說已經十幾年沒主持了，之前一直在拍戲，「我的人生經歷（歌手、舞台劇、主持）都成了養分，讓我在聊天時能與來賓共情，讓對方卸下心房。我們已經是個戰隊了，還激發出團體名稱叫『禎輝黃』」。