《宇宙啦啦隊》利特陷交戰！「女孩淘汰」隊長自責淚崩　全員不捨哭一片

記者孟育民／台北報導

由SUPER JUNIOR銀赫擔任MC的大型選秀節目《宇宙啦啦隊》，目前於緯來及華視熱播，引爆台韓綜藝新話題！本週節目延續「傳奇偶像舞台」舞蹈挑戰，壓軸登場的是由前8強組成的「ACE組」女孩，聯手挑戰神曲〈Black Suit〉。由於這組「神仙陣容」實力旗鼓相當，讓評審團陷入集體選擇障礙，擔任飛行評審的利特面露難色直呼：「我一定要選嗎？我不能在旁邊看就好嗎？」慘遭銀赫吐槽：「還是你要回家？」引發全場大笑。

▲▼利特、銀赫互動逗趣。（圖／華視提供）

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面對難分軒輊的高強度對決，現場臨時加碼「突發加分賽」，由紀欣伶、妃妃、海莉展開最終MVP爭奪戰。其中，現役電豹女韓籍成員海莉表現亮眼，成為觀眾熱議焦點。外表光鮮的她在事後訪問也罕見吐露心聲，坦言在異鄉奮鬥的孤單。海莉表示，語言是團隊練習時的最大障礙，「我大多說英文和韓文，和隊友溝通上需要花很多時間，但我們的時間真的不夠」異國逐夢的艱辛讓不少粉絲感到心疼。

▲海莉在異鄉闖蕩。（圖／華視提供）



經過激烈對決後，〈Mr. Simple〉組的靚靚名次驚人大躍進，一舉奪下本輪考核冠軍，成為本集最大贏家！反觀〈Sorry, Sorry〉組因名次墊底，倒數最後六名均落在該組，身為隊長的電豹女成員魚肉忍不住自責落淚，她哽咽表示「我是不是可以再付出更多？」面對昔日戰友即將離去，女孩們集體淚崩，更不捨喊話：「我不希望她這麼快就離開」、「看到她這麼努力真的很想幫她！」數月培訓累積的革命情感，在離別時刻更顯真摯。

▲靚靚表現亮眼，連評審利特也大力讚賞。（圖／華視提供）

