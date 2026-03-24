小禎鬆口跟男友Alan感情穩定　下一步是「已經凍卵了」

記者葉文正／台北報導

三立都會台即將於四月六日起推出全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，小禎被問到感情現況，坦承跟男友Alan感情穩定「已經凍卵」，是為將來留個選擇，看來兩人好事不遠。

▲小禎坦承已經凍卵。（圖／姜國輝攝）

女星小禎(胡盈禎)與前夫李進良在2019年離婚，去年大方認愛小七歲廚師男友Alan，戀情穩定，也已經帶給爸爸胡瓜看過。近日胡小禎在社群分享兩人的相處方式，也直指對方是「基優股」，對男友讚不絕口。

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▲小禎(右起)、黃嘉千與黃鐙輝新節目搭檔。（圖／三立提供）

小禎今天也不避諱表示：「跟Alan感情非常穩定，我們交往不到一年。男友蠻浪漫細心的，第一次出國去福岡，他還偷偷叫 Uber 送花給我驚喜。我覺得結婚不重要，一切順其自然，就像實境節目走到哪算到哪。我已經先凍卵了，是為了給自己留個選擇。」

▲小禎談到當年未婚懷孕。（圖／姜國輝攝）

小禎之前也鼓勵女性勇敢追求幸福，拋開舊觀念：「你如果真的喜歡這個人，你就去跟他告白啊，被拒絕也沒關係，人生苦短，所以在相處的時候只要有百分之百的愉悅跟開心就好了」，但大前提是這個男生不要是擺明要來吃軟飯。