結婚紀念日「一早爆突發狀況」！夏如芝怕太掃興 張捷真實反應曝

記者潘慧中／綜合報導

張捷與夏如芝結婚邁入第六個年頭，在紀念日當天，本該是充滿浪漫氛圍的日子，結果當天一早卻迎來了令人措手不及的突發狀況，不僅打亂了原本的節奏，更讓老婆一度自責以為「太掃興了」。

▲張捷和夏如芝慶祝結婚6周年。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



回想這六年的婚姻生活，張捷24日感性地說，和夏如芝從最初的兩人世界，到現在有了寶貝女兒，生活增添了許多甜蜜的重量。特別是他近期開始斜槓當房仲，工作時間很不固定，常會遇到臨時狀況而打亂行程，「真的很謝謝妳的體諒，也謝謝妳一直把家顧得很好，把芝麻照顧得這麼好，花了好多時間陪她長大，每次看到都會默默覺得很感動，也很感謝。」

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為了慰勞夏如芝的辛勞，張捷其實早就悄悄預訂了一間餐廳。他透露妻子當天早上還主動提醒「老公，今天是我們的結婚紀念日耶」，但為了給驚喜，他假裝淡定地回答：「晚上我已經有安排了。」看著老婆當下的表情，讓他得意直呼「我就知道有中」！他也不忘感性地說，雖然這六年兩人都變得更忙更累，但也更習慣彼此的陪伴，「謝謝妳把青春給了我…未來的每一年，我都還想牽著妳走下去。」

▲▼張捷和夏如芝婚姻生活甜蜜又穩定。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



然而，這個看似浪漫的一天，背後其實藏著一段令人捏把冷汗的小插曲。夏如芝隨後在貼文下方親自留言回應，還原了當天早上的真實情況。原來，在結婚紀念日這天，愛女竟然反覆發高燒，「我還想說在當天一早把你叫醒要帶芝麻去看醫生太掃興了。」

沒想到，張捷的反應讓夏如芝備感窩心，因為他不僅沒有不悅，反而開心地說今年的紀念日過得非常充實。夏如芝更加碼爆料，老公當天還順利簽成了他房仲生涯的第一份合約，夫妻倆甚至趁著空檔一起大掃除，「真的是很開心的結婚紀念日！希望你永遠開心無憂！也希望我們一家人都平安健康！」