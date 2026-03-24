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夜闖墓園「搶亡父遺體」金馬女配金句惹淚崩！他被封入圍最大遺珠

記者黃庠棻／台北報導

入圍金馬獎最佳劇情片等5項大獎並奪下最佳女配角的黑色喜劇電影《人生海海》，由金獎導演廖克發攜手《富都青年》億萬票房導演王禮霖強強出擊。

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

身為大馬影壇重要推手，王禮霖不僅感性揭露「義氣相挺」廖克發、擔任本片監製的合作契機，更號召《富都青年》原班團隊「不問酬勞」熱血應援。片中陳雪甄、魏雋展挑戰極致道地的馬來西亞口音，爐火純青的演技讓金馬評審與影展觀眾一致讚嘆，不僅讓陳雪甄全票通過奪下金馬女配，更讓魏雋展被封為金馬男主最大遺珠，《人生海海》將於4月2日清明假期全台上映。

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▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

今（24）日片商舉辦媒體試片好評如潮，陳雪甄飾演的茶餐廳老闆娘「水雲」被影評盛讚奪金馬獎實至名歸，片中台詞「現在已經沒有落葉歸根了，人去哪裡，根就到哪裡」更狠狠直擊人心，催人淚下。

▲《人生海海》由金馬得主陳雪甄（左）、實力派演員魏雋展飾演兄妹，有許多動人對手戲。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

而在劇場界享有盛名的魏雋展，大銀幕首挑大樑的精湛演出，亦被金馬執委會執行長聞天祥點名是金馬男主角大遺珠「他以幾可亂真的演技讓人誤以為是馬來西亞人，首次主演電影便展現驚人實力，令人讚嘆。」電影一開場，魏雋展便被客戶嘲諷「裝台灣人裝得真像」，精準詮釋出想融入異鄉的「變色龍」壓抑感，加上渾然天成的大馬混台灣腔，讓觀眾驚呼「回頭查資料才知道男主角阿耀是台灣人！」

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

監製王禮霖透露，雖然陳雪甄、魏雋展必須挑戰福建話與馬來腔混合的語境，但他從不擔心「語言不是他們的障礙，最重要是表演的結合。我看著雪甄每天纏著副導校正口音、吸收大馬文化，那種扎根的力量非常強大，已經與表演融為一體。」

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

談起與導演廖克發的合作緣分，王禮霖表示早在2016年金馬創投便相識，當時就很欣賞廖克發的才華，覺得他是很有想法的導演。後來廖克發因《人生海海》找上門，原本只是想邀請王禮霖旗下演員陳澤耀飾演弟弟「阿財」一角，沒想到因檔期不合聊到募資，竟從「借演員」演變成「借資源」。

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

王禮霖回憶「我看過劇本後覺得這故事太迷人、很有趣，決定跳下來幫忙！」他更擋下導演原本極度「克難」的拍攝計畫，導入《富都》專業資源，感人的是，團隊成員一聽王禮霖要做廖克發導演的案子，紛紛熱血回應「先別談錢，我們先去做！」大家都是衝著對導演熱忱的肯定而集結。

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

同樣來自大馬，王禮霖認為《人生海海》最觸動他的是對「家」的詮釋「克發導演用豁達、甚至帶點『自我嘲諷』的視角去看待父親離世的荒謬風暴。與其嚴肅說教，這種方式反而更容易走入觀眾心裡。」

▲《人生海海》由金馬得主陳雪甄（左）、實力派演員魏雋展飾演兄妹，有許多動人對手戲。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

《人生海海》由王禮霖、張煒珍及胡仲光監製、廖克發執導，是一部集結金獎級演員及製作團隊並取材大馬真實荒謬搶屍事件的誠意之作。劇情描述在台工作的阿耀（魏雋展飾）返鄉奔喪，卻遭遇父親遺體要被宗教局強行帶走的危機。

▲《人生海海》由金馬得主陳雪甄（左）、實力派演員魏雋展飾演兄妹，有許多動人對手戲。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》將於4月2日上映。（圖／甲上提供）

三兄妹中，哥哥選擇退讓、弟弟阿財（呂楊飾）正面衝撞、妹妹水雲（陳雪甄飾）則在混亂中守護儀式；隨著兄弟夜闖墓園進行「搶屍」大作戰，關於家族走私、身分認同的傷痕也隨之揭開。《人生海海》將於4月2日清明假期全台上映。

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人生海海廖克發陳雪甄魏雋展

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