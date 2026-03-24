黃妃夫妻為發票小吵！兒子衝出來當和事佬　一句話暖翻

記者孟育民／台北報導

由許志豪、杜忻恬、李子森主持的中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》在新一集中邀請到金曲歌后黃妃，她一連帶來〈江湖女俠〉、〈巴兩個啊乎我清醒〉等好歌，還與許志豪合唱〈望你來〉，能與黃妃合唱許志豪藏不住雀躍心情：「我不是要打斷錄影，但我現在要請假半小時回去祭祖，我要謝謝我的祖先，讓我有機會能夠和妃姐合唱。」誇張的反應逗得黃妃笑個不停。

▲《唱歌給你聽》許志豪、黃妃、杜忻恬、李子森。（圖／中天電視提供）

李子森也特意獻唱黃妃兒子最愛的歌：「妃姐兒子小時候哭鬧，只要放這首〈小飛俠〉，他就乖乖的，甚至還會手舞足蹈地跳舞。」提到寶貝兒子，黃妃覺得自己當了媽媽後，最大的改變就是變勇敢：「我以前什麼都怕，包括現在工作時，也都要經紀人幫忙我，像我本來就怕黑，突然停電我也會尖叫，但只要孩子在的時候，我就不會叫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃妃提到寶貝兒子滿臉笑臉。（圖／中天電視提供）

她還提到五年級的兒子非常愛撒嬌：「我工作空檔跟他視訊，他都沒看我，我回家就問他『媽媽打電話給你，你為什麼都不看我』？他回了我一句話讓我超難過，他說『因為我看妳，我會越想妳』。」兒子還有一個貼心的舉動：「我都會騎摩托車接他下課，他一上車我就聳聳肩說『可以幫媽媽敲兩下嗎』？他就會敲，還會抱抱我說『媽媽加油』，聽到他的加油聲，就會比較心安。」

▲黃妃透露兒子非常愛撒嬌。（圖／中天電視提供）



黃妃還透露兒子在家還是和事佬的角色：「最近我在幫我老公開公司的票，譬如有10張，其中8張開錯，我老公就說『妳不要再開了，乾脆我自己開』，但我覺得沒錯啊！只是字跡瞭草了一點，反正就是有點小爭吵，他在房間聽到，就出來親我一下說『媽媽加油，妳可以的』。」

兒子成熟又懂事，讓黃妃不禁擔心他會太早談戀愛：「他跟我講有喜歡的小女生，我說你自己喜歡就好，不要講出來，因為有時候會造成人家的困擾，而且那麼早談戀愛的話，心思都放在另一個人身上，課業就沒辦法顧。」