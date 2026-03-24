直擊／周杰倫回來了！47歲帥出新高度「開超深V現身」電影院暴動

記者蔡琛儀／台北報導

47歲樂壇天王周杰倫將推出睽違3年多的新專輯《太陽之子》，今（24日）在電影院舉辦專輯同名新歌MV首映會暨發片記者會，他已許久沒近距離和歌迷、媒體互動，人數之多直接擠爆該影廳門口，周董今天一現身立刻爆出驚人尖叫聲，讓他笑說：「好像回到大巨蛋！」

▲周杰倫現身發片記者會。（圖／記者周宸亘攝）

近年都在打網球的周董，今天現身狀態極佳，穿著一身全黑色西裝的他，瘦出新高度，下顎線超級明顯，他今天西裝還開深V，一出場就被主持人阿Ken虧：「深V欸！」

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周董新歌〈太陽之子〉MV耗資近一億元打造，今天首播，炫目的視覺效果，周董在MV中飾演緝拿吸血鬼的獵人，大展武打身手，並透過現代影像的技術讓眾多名畫重現生命力讓眾人看得驚呼連連。

▲ 周杰倫帥出新高度。（圖／記者周宸亘攝）

MV在巴黎及台北兩地拍攝，從2023年12月的開會，2025年1月巴黎教堂開拍後，隨即進入後製，2025年4月於台北搭景拍攝，再繼續後製，直到2026年3月才完成，而MV的視覺設計和創意統籌則是來自紐西蘭、享譽全球的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他眾多獎項。