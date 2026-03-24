獨／歐陽妮妮瘋傳懷二胎！　30歲生日趴「穿著寬鬆」張書豪方回應

記者黃庠棻／台北報導

藝人張書豪和歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，並在2025年迎來兒子「睦睦」的出生，夫妻倆平時常會透過社群網站分享育兒生活，日前歐陽妮妮剛度過30歲生日，在抖音上分享妹妹歐陽娜娜送上生日驚喜的影片，怎料最後一幕卻疑似洩漏懷上二胎的好消息，引起熱議。

▲歐陽妮妮、張書豪育有一子。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮在9日度過30歲生日，她邀請了一大批好友到一個市內親子遊樂園舉辦「睡衣趴」，妹妹歐陽娜娜還喬裝成「陪玩姐姐」準備給她一個生日驚喜，只見妹妹一踏進球池就熟練地抱起睦睦玩，但她與老公張書豪絲毫沒有發現對方的真實身份。

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▲歐陽妮妮慶祝30歲生日。（圖／翻攝自抖音／歐陽妮妮）

後來，歐陽妮妮才發現該名陪玩姐姐的身份竟是自己的妹妹歐陽娜娜，對於妹妹給的驚喜感到相當開心、滿意。最後，歐陽妮妮也曬出生日趴的所有參與人員，包含爸爸歐陽龍、媽媽傅娟、妹妹歐陽娜娜、歐陽妮妮等人，最後還有不少朋友獻上催生祝福「希望妮妮趕快生第二個」。

▲歐陽妮妮慶祝30歲生日。（圖／翻攝自抖音／歐陽妮妮）

在影片的最後一幕，歐陽妮妮曬了一張兒子的照片寫下「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」引起大批網友猜測「是不是有二胎」、「有好消息了嗎」。對此，《ETtoday星光雲》求證張書豪經紀人，對方低調表示「目前沒有聽說，會再關心他們。」

▲歐陽妮妮慶祝30歲生日，疑洩二胎喜訊。（圖／翻攝自抖音／歐陽妮妮）