孫芸芸女兒「孕肚藏1年」！3個月前被拍解放細肩帶 她47歲當外婆更辣

記者潘慧中／綜合報導

廖思惟（Trinity）是台灣第一名媛孫芸芸的長女，現年26歲，沒想到24日被週刊爆料未婚生子，消息震驚不少粉絲，爸媽隨後證實此事並表明支持她的選擇。更令人驚訝的是，回顧她過去一年PO在社群網站的照片，身材完全看不出來有懷孕！

▲廖思惟去年底更新了「最近」的照片。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）



根據廖思惟分享的生活照，她2025年8月身穿深咖色細肩帶洋裝，露出纖細手臂；10月時，她PO出單穿緊身黃色背心搭配短褲的側身照，秀出平坦小腹；11月她上傳穿著白色短版上衣，一抬手露出肚子的照片；到了12月，她更新了「最近」的照片，只見她穿著深色背心坐在沙灘上，彎曲的雙膝巧妙擋住了肚子。

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▲廖思惟去年8月過後的貼文。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）



時序進入2026年，廖思惟在1月1日的新年發文中，她穿著短版針織衫搭配牛仔熱褲，大方展現鉛筆腿；同月底，她上傳坐在沙發上的照片，並寫下「出門都帶sunnies」時，也展現了纖細的雙腿線條。

▲▼廖思惟1月所發的照片。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）



2月中旬時，廖思惟分享了一張對鏡自拍照，雖然換上較為寬鬆的白色長袖上衣與長褲，但臉頰與整體身形依然單薄；而到了最近的3月14日，她發布了一張身穿緊身無袖背心與高腰牛仔褲的黑白照片，跪坐在草地上的她，腹部不僅完全平坦，手臂也依然纖瘦，照片中從未看出任何懷孕的跡象。

▲▼廖思惟的身材始終纖瘦。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）



47歲就成為外婆的孫芸芸，凍齡體態同樣是外界關注焦點。在最近曝光的辣照中，她身穿斑馬紋比基尼搭配低腰黑色寬褲，大方展現零贅肉的魔鬼身材。而在另一張對鏡自拍照中，她換上細肩帶連身洋裝，裙襬的側開衩設計完美襯托出她的勻稱美腿，火辣身形完全不輸年輕少女！

▲孫芸芸47歲就當外婆。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）