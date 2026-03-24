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《海洋奇緣》真人版來了！　巨石強森變「長捲髮毛伊」首正式亮相

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼影業暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於7月8日（三）全台大銀幕乘風破浪。正式預告及海報今日曝光，影迷大呼是視覺與聽覺的雙重震撼，巨石強森首度以真人形象飾演的半神人「毛伊」，也在預告中露出廬山真面目！

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

《海洋奇緣》真人版電影正式預告，無疑為全球影迷帶來了視覺與聽覺的雙重震撼，完美還原了動畫中的經典色彩與波里尼西亞海島風情。故事的核心依舊圍繞著勇敢的莫娜展開。莫娜雖然貴為酋長之女，但她更是一名熱愛海洋、肩負拯救族人使命的戰士。

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

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▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

預告中展現了莫娜與家人深厚的情感，特別是她深受祖母的指引，祖母告訴她「莫娜，大海選擇了你」，這句話也開啟了她橫跨大洋的壯麗冒險。

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

最受矚目的角色莫過於由巨石強森親自飾演的半神人「毛伊」。強森完美詮釋了毛伊那種自傲卻又幽默的性格，預告中他大秀肌肉上的動態紋身，並展現其能隨心所欲變身成雄鷹的強大魔法。

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

莫娜與毛伊從初見時的互不相讓，到後來共同面對海上邪惡勢力的精彩場面，也是預告一大亮點，不僅重現了波瀾壯闊的湛藍海域，更在特效上做了全面升級，無論是凶猛的岩漿巨獸或是傳說中的海洋怪物，都展現出極高的寫實質感。

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

▲《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。（圖／迪士尼影業提供）

隨著家喻戶曉的經典主題曲〈How Far I’ll Go〉旋律響起，莫娜高聲宣告「讓我們出發去拯救世界吧！」，也宣告這部備受期待的作品即將重現大銀幕。迪士尼影業誠摯邀請全台影迷，在今年夏天一同加入這場充滿勇氣與傳奇的海洋冒險。《海洋奇緣》真人版，將於7月8日（三）全台大銀幕乘風破浪！

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海洋奇緣巨石強森

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