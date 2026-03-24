杜汶澤與孫盛希正面對決 阿龐壓力爆表狂喊退出

記者葉文正／台北報導

TVBS《食尚玩家熱血48小時》深入雙北，開箱2026年話題度爆表的爆紅小店，主持人風田、朵拉攜手來賓阿龐展開48小時美食評比之旅。他們共走訪7間人氣店家，其中有3間是由藝人經營的餐廳與酒吧，殘酷的是他們須從中評比出一家店作為冠軍，規則一出讓三人直喊壓力大，阿龐崩潰大喊：「你們這是挖洞給我跳吧，我的粉絲已經少得可憐再這樣下去就要退出了」。

▲朵拉(左起)阿龐、杜汶澤與風田。（圖／TVBS）

一行人進入杜汶澤開設的「小杜麵館」，阿龐在前往杜汶澤的麵館的路上開玩笑稱：「我前幾年跟他拍過戲，如果他等一下不認得我，我就直接給零分！」沒想到原本一見面相當客氣略帶距離的杜汶澤一看到阿龐手上的評分表，立刻態度大轉變，熱情喊話「兄弟！」，前後反差笑翻眾人。聊起開店初衷杜汶澤表示，餐廳賣的都是他來台後最懷念的香港味道，因此特別將家鄉麵食搬到台灣，希望把自己熟悉、也真心喜歡的港式風味分享給大家。

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▲杜汶澤對自己的餐點有信心。（圖／小杜麵館）

他們來到藝人泱泱經營的酒吧，不同於大家對她少女感的印象，酒吧走成熟大人感路線。泱泱更自爆自己酒量很差，所以當初開酒吧震驚周遭朋友，還開完笑說自己平常就睡在店裡，讓風田一聽拿著評分板大喊加分。她也透露酒吧額外還有提供完整擺盤的外送餐點，精緻程度讓主持群驚呼連連。最後，他們前往「金曲歌后」孫盛希經營的餐酒館，店內從裝潢到菜單皆由她親自參與發想，並結合音樂概念設計調酒，將作品融入用餐體驗。

進入最終投票環節，從傳統小吃到藝人餐酒館各店特色鮮明難分高下，讓三位主持人傷透腦筋，最終由杜汶澤的「小杜麵館」成為本次雙北爆紅小店評比冠軍。朵拉大讚小杜麵館的花椒雞白湯讓她印象深刻到現在都還記得味道，阿龐也表示之後要帶媽媽去吃，給出高度評價。更多寶藏店家敬請鎖定3/24 晚上10點TVBS 42台《食尚玩家》熱血48小時。