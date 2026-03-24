鼓鼓自爆最常野餐對象「竟不是大元」！　現場宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

「夢時代粉紅野餐日」戶外音樂活動今年迎來10週年，於3月21、22日及3月28日和29日在夢時代購物中心1樓時代廣場登場，活動由主持人CN吳承恩貫穿全場，更邀請鼓鼓、HowZ等16組藝人接力演出，才剛和愛妻大元歡度結婚1周年的鼓鼓，分享粉紅色是自己的幸運色，「表演當天也特別在穿搭上加入這個幸福代表色，希望把幸運跟現場的朋友一起分享」。

▲鼓鼓一身粉紅參加粉紅野餐日 。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

鼓鼓看著台下歌迷一邊野餐、一邊隨著音樂搖擺，他表示，如果自己真的來野餐，最想負責的角色會是「咖啡師」。他雖然工作忙碌，很少有時間真正安排野餐，「最常一起野餐的其實就是歌迷」，他也常常帶著愛犬「小柱」去散步，藉此看到大家在草地上野餐快樂的模樣。接下來他也即將要發行自己的第四張專輯，期待到時會讓大家看到更多不同面向的。

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3月22日登場的HowZ，剛推出新專輯《The Bloomin Prince / 花花公子》，喜歡戶外活動的他表示：「我一直都很喜歡野餐的氛圍，也覺得我的表演很適合讓聽眾在下面坐著，享受陽光，邊吃著東西聽音樂，沒有什麼比這樣的表演形式更自在了。」他也特別愛戶外演出，「我覺得戶外跟室內的分別在於鬆弛度的拿捏，在室內有時候就該緊湊一點的表演，也要讓聽眾覺得熱度一直在高點，但在戶外就可以盡可能鬆弛，也比較沒有壓力。」

▲HowZ參加粉紅野餐日 。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

今年活動另一大亮點，則是首度加入「LIVE PODCAST」及脫口秀演出，並規劃KPOP隨機舞蹈挑戰，上百首韓流熱門歌曲輪番播放，讓現場民眾隨時都能加入舞蹈挑戰；還推出「粉紅野餐十週年紀念任務」，完成指定挑戰即可獲得藝人隱藏卡及限定周邊商品，另外還有每日限量100份「十週年限定粉紅禮包」。