深夜收「死亡預告」 JKF冠軍勸退新人 「不愛自己，別人憑什麼愛你？」

記者葉文正／台北報導

第七屆JKF百大女郎冠軍結果出爐！由13歲就出道、擁有近20年資歷的「嬌慾系學姊」雅捷強勢奪下寶座。打破大眾對模特兒必須「骨感、長相精緻」的既定印象，擁有「微肉」身材的她，憑藉著超高人氣、直率霸氣的個性與對作品的極致追求，成功在競爭激烈的模特兒圈殺出重圍。

▲第七屆JKF百大女郎冠軍結果出爐！由13歲就出道、擁有近20年資歷的「嬌慾系學姊」雅捷強勢奪下寶座。（圖／JKF）

談到近年在JVID平台上的亮眼表現，雅捷展現出無比的自信與執著，她霸氣宣告：「我也覺得沒有人可以比我更用心在做JVID，它不僅只是脫衣服！」 踏入JVID這三年來，雅捷對於自己的每一本寫真都抱持著極高的標準，從前期的企劃發想、服裝造型，到後期的選圖與上架，她全都親力親為。

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▲雅捷勸新人要有決心。（圖／JKF）

她坦言，在創作過程中也曾為了突破而挑戰不同的尺度，雖然受過委屈，但也因此更明確鎖定自己的定位與受眾。雅捷深知「永遠不要想去迎合所有人」的道理，她將極大的心血投注在JVID的經營上，目標非常明確：要讓大眾一提到JVID，就一定會想到雅捷。她不甘於只做一個迎合市場的模特兒，而是期許自己能達到「只有雅捷可以超越雅捷」的專屬境界。

▲雅捷認為自己最認真。（圖／JKF）

在螢幕前總是給人「S級大姐頭」印象的雅捷，私下其實是個「戀愛腦」的巨蟹座。而她在業界打滾多年的必殺技，就是對粉絲展現百分之百的「真誠」。她不僅會與鐵粉吃飯、送出私密物品，且全都是出於真心的回饋。

最讓她震撼的是，曾在JVID最高峰期時，深夜時收到一名打算輕生的粉絲求救，對方表示只要她再晚幾分鐘回覆「人就下去了」。這名粉絲坦言，觀看雅捷的影片是他生活中唯一的慰藉與出口。這件事讓雅捷深刻意識到，自己的存在與作品充滿了意義，她不僅僅是在展現性感，更是給予粉絲活下去的「精神撫慰」。

回首來時路，雅捷透露曾在過去迎來事業高峰，一個月只需工作十天就能賺進五、六十萬。這讓她一度迷失自我，對家人朋友態度不友善，直到某次被攝影師一句「你賺那麼多，脫一脫就可以賺了」給狠狠敲醒。從那時起，她深刻體悟到模特兒這份工作背後的辛酸與價值。

面對許多想入行賺快錢的新人，她直言不諱地「勸退」了許多人。她強調，模特兒絕對不是「漂亮、敢脫、敢穿內衣」就能勝任，必須在三小時內變換無數造型並精準掌握眼神，更要承擔社會道德與家人反對的巨大壓力。她強烈呼籲年輕女孩們「千萬不要因為缺錢來做這一行，因為你會失去的比你原本擁有的更多」。

經歷了低潮與巔峰，如今奪下JKF冠軍的雅捷，學會了接納每個階段的自己，不再盲目追求一時的漲粉數據。她用自身經歷送給所有女孩一句肺腑之言：「你要接受自己跟接納自己，你都不愛自己了，別人憑什麼愛你？」。