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揭秘廢墟少年真實困境！丁寧《失樂園》吼出育幼院無奈　赴現場蹲點

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》，部分取材自報導者的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲電影《失樂園》將在5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

影片聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。

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▲《失樂園》將弱勢兒少困境搬上大銀幕。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲電影《失樂園》將在5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》持續釋出幕後花絮，今（24）日公開〈丁寧篇〉，揭露她在片中飾演育幼院主管「丁主任」的角色詮釋與拍攝過程。作為育幼院的重要主管，丁主任在制度壓力與現實困境之間周旋，不僅要承擔管理責任，也必須面對人力短缺與外界質疑。

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

片中一場戲，丁寧情緒激動地說出「那你要我怎麼做？叫他走人？把他炒魷魚？現在已經沒有什麼人願意到我們這邊當生輔員了。」幾句台詞道出許多育幼院長期面臨的人力困境與無奈。談及角色，丁寧表示「丁主任對於當社工的理念是比較清楚的，而且她非常知道這個位置她最重要的功能是扮演什麼。」

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

為了更貼近角色，《失樂園》劇組特別安排丁寧及幾位飾演資深社工的演員前往育幼院蹲點觀察，導演蔡銀娟透露，丁寧在開拍前做足準備「在現場她會事前跟我溝通很多關於角色的台詞，她自己也會做很多功課、去查詢這方面的一些新聞還有書籍等等。」

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

丁寧也分享，蹲點期間她向育幼院主任請教許多問題，試圖理解第一線工作者的真實處境。她認為丁主任是一個「很會流動自己性格的人」，能在不同情境中切換角色，像是面對里長可以親切熟絡、稱兄道弟，但在面對捐款單位時，則會轉為謙和有禮、態度制式，讓丁寧直呼「我非常喜歡丁主任這個人的性格。」

▲《失樂園》將弱勢兒少困境搬上大銀幕。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

花絮中，也可見丁寧在現場的投入與幽默一面，她與其他演員討論角色時，笑稱對方的角色根本不是好好先生，嗆聲「態度很好但講話沒有很好」，讓對方一邊心虛笑一邊拿起紙張遮臉不敢直視丁寧，現場笑聲不斷；與范少勳拍攝肢體拉扯戲時，更打趣說「撥不動就抓瀏海」，兩人互動熱絡，被她形容「我們兩個就很吵啦！」

另一場排戲過程中，導演蔡銀娟希望丁寧最後一句台詞能帶有「句點」般的收束感，才能讓對手演員范少勳不想追上去繼續爭吵。沒想到試戲後，范少勳一臉困惑地反問「是逗號？」丁寧立刻回應「句號！」引發全場大笑。

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

范少勳還故意彎曲身體變成逗號，再站直身體比出句號，讓原本沉重的議題多了幾分輕鬆的拍片氛圍。儘管片場笑聲不斷，丁寧在表演上仍展現高度專業。她在一場戲中刻意收斂語氣，以較為冷靜的方式處理情緒，成功呼應導演蔡銀娟希望丁主任這角色在一開始不要被觀眾明確認定為好人或壞人，對此蔡銀娟相當滿意，直呼「很讚，我喜歡」，也讓丁寧開心表示「我好有成就感喔！」

談及這部作品，丁寧誠摯邀請觀眾走進戲院「這是一個很重要的題材，我們要的不是悲傷，而是讓你看見、理解。」《失樂園》透過角色與故事，試圖帶領觀眾看見育幼院體系中的現實與掙扎，也讓那些被忽略的聲音被更多人聽見。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲電影《失樂園》將在5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。

▲《失樂園》將弱勢兒少困境搬上大銀幕。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲電影《失樂園》將在5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨巨大的生存困境。隨著他們的故事交織在一起，每個人都必須直面過去的創傷，並決定是屈服於黑暗，還是為了更美好的未來而再次努力。電影將於5月29日在台上映。

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失樂園曾敬驊范少勳洪君昊丁寧

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