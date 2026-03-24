李千娜「一直被說暴瘦如骨」首回應！後台被拍真實體態：10幾年都這樣

記者潘慧中／綜合報導

李千娜自《超級星光大道》出道至今即將邁入第19個年頭，一直活躍於螢光幕前。沒想到，近期頻繁被外界懷疑是否因為「心情不好」而導致體重直線下滑、甚至出現「暴瘦如骨」的說法。面對種種揣測與擔憂，她23日高EQ回應了！

▲李千娜首度回應暴瘦傳聞。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



李千娜在社群網站強調，「十幾年來，我都長這樣安捏」，直接打破因情緒低落而變瘦的謠言。為了證明自己其實很努力在進食，她還加碼自爆，前一天在演出結束後，「我像老鼠一樣，跑到導播室偷零食吃」，她也向粉絲保證會繼續努力胖得很健康，「希望接下來可以看到李千娜變胖的新聞。」

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▲李千娜曝光私底下挑零食的樣貌。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



從近況照中，可以看到李千娜身穿米白色的西裝外套，蹲在地上翻找零食時，露出的雙腿十分纖細。另一張街拍全身照中，她穿著條紋上衣搭配寬鬆的牛仔背心與灰色休閒褲，雖然多層次的寬鬆穿搭巧妙修飾了身型，但不難看出體態單薄，印證了她所說「十幾年來都長這樣」的骨感體質。

▲李千娜透露十幾年來都長這樣。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



除了澄清暴瘦傳聞，這篇貼文其實也藏有洋蔥。李千娜感嘆在回顧過往參加《超級星光大道》的影片時，突然看見了已故評審袁惟仁，讓她不禁感慨人生無常，「還是覺得無法想像」。面對這位昔日恩師的離去，除了感傷，她更希望對方在天上能繼續開心地彈吉他唱歌，「珍惜當下，把每一次的相遇好好放在心上。」