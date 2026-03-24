《逐玉》殺豬小隊成員是「泰國男團偶像」！　13男星脫古裝帥炸

記者劉宜庭／綜合報導

《逐玉》開播後話題不斷，除了宿命虐戀劇情讓人停不下來，劇中一票高顏值的男演員更是超級養眼，其中跟著女主角出生入死的「鎮西北殺豬小隊」成員「滿地」，更是由泰國男團偶像高卿塵飾演。以下為大家整理劇中13位男演員的背景與現代帥照亮點，當這13位男星脫下古裝與戰甲，換上現代私服，超強的反差感保證讓粉絲原地戀愛！

張凌赫｜飾 謝征／言正／謝九衡

▲《逐玉》男演員陣容超強大。（圖／翻攝自微博，下同）

出身南京師範大學電氣與自動化工程學院的「理科學霸」，非科班出身卻憑藉古裝劇《少女大人》正式出道。隨後在《蒼蘭訣》飾演長珩仙君爆紅，接連主演《寧安如夢》、《雲之羽》等大熱古偶，是近年晉升最快的95後當紅小生。

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任豪｜飾 李懷安

任豪在劇中自帶一種清冷又內斂的氣質，出身於偶像男團的他，本來就是以高顏值門面著稱。他早期為ZERO-G成員，後參加選秀節目《創造營2019》以限定男團R1SE出道，是公認的「門面擔當」。近年將重心轉往戲劇，陸續參演《千古玦塵》、《國子監來了個女弟子》及《夢華錄》，逐步在影視圈站穩腳步。

韓一霆｜飾 卓然（李懷安隨從）

飾演李懷安隨從的韓一霆，在劇裡給人一種忠心耿耿、穩重可靠的感覺。但在現實生活中，他其實是個充滿活力的陽光大男孩！現代私服多走清爽乾淨的路線，展現出與劇中嚴肅模樣截然不同的鄰家學長魅力。

鄧凱｜飾 齊旻／隨元淮

非科班出身，畢業於魯迅美術學院。鄧凱的演藝之路相當勵志，曾在演藝圈苦熬、跑龍套長達8年，參演過《三國機密之潛龍在淵》、《暗戀橘生淮南》等劇的邊緣配角，也演過不少微短劇。這次終於憑藉《逐玉》中亦正亦邪、自帶瘋批屬性的皇孫一角成功逆襲爆紅。

李卿｜飾 公孫鄞

2000年出生的標準00後新星，就讀於北京電影學院表演系，是受過專業訓練的科班生。過去曾在爆款劇《愛情而已》與古裝劇《花琉璃軼聞》中嶄露頭角，此次飾演滿腹謀略的書院山長，展現了超乎年齡的沉穩演技。

管雲鵬｜飾 齊昇（當朝皇帝）

畢業於河南大學播音主持專業。管雲鵬早年因拍攝網路小說廣告，以標誌性的「歪嘴笑」被網友封為「歪嘴戰神」而意外成為迷因界頂流。但他後續積極轉型，在熱播劇《夢華錄》中飾演陳廉一角大受好評，成功用演技洗刷了搞笑標籤。

高銘辰｜飾 魏宣

同樣是新生代潛力演員，高銘辰外型條件優越，過往在影視作品中多以磨練演技為主。這次在《逐玉》裡雖然戲份不如主演吃重，但出色的古裝扮相與穩定的發揮，也為他的演藝經歷添上了亮眼的一筆。

李殿尊｜飾 金元寶／金長勝（鎮西北殺豬小隊）

畢業於南京藝術學院播音與主持專業。2018年透過綜藝節目《哥哥別鬧啦》正式出道。除了主持與綜藝，他在戲劇表現上也相當亮眼，曾在正午陽光出品的《相逢時節》中飾演青年時期的雷佳音（簡宏成）而引發關注。

高卿塵｜飾 滿地／李蘭陵（鎮西北殺豬小隊）

本名Nine，來自泰國的跨國偶像！曾在泰國出演人氣BL劇《逐月之月2》（2 Moons 2），2021年赴陸參加選秀節目《創造營2021》，以超強Vocal實力與討喜性格成功以限定男團「INTO1」出道。這次跨足古裝劇，泰國愛豆化身殺豬小隊成員，是全劇一大驚喜。

吳逸迦｜飾 滿屋（鎮西北殺豬小隊）

多數觀眾對他最熟悉的印象，莫過於在爆款古裝輕喜劇《傳聞中的陳芊芊》中飾演女主角身邊的搞笑擔當「梓銳」。出道多年的他參演過多部影視作品，擅長拿捏帶有喜劇色彩與接地氣的綠葉角色，是劇組中不可或缺的調和劑。

林沐然｜飾 隨元青

年僅21歲卻有著近20年戲齡的超級童星！1歲就參與大導鄭曉龍的《金婚》，曾演過《唐人街探案》的小劉昊然、《盜墓筆記》的小鹿晗。目前就讀於中央戲劇學院，拍攝《逐玉》時才19歲，就憑藉「少年將軍」的瘋批狠勁演技大爆發，劇播期間狂漲百萬粉絲，被看好是極具潛力的05後小生。

張舒淪｜飾 謝五

2018年以壹心娛樂旗下新人的身分出道，同年參加愛奇藝演員選拔真人秀《演員的品格》打開知名度。隨後陸續參演了《從結婚開始戀愛》、《理智派生活》、《君子盟》及《四方館》等熱門劇集，累積了豐富的群像劇表演經驗。

李昱唯｜飾 謝七

影視圈的新鮮面孔，近期積極參與各類型戲劇的演出，包含短劇《前方錯愛請掉頭》等。這次在《逐玉》中飾演主角身邊的得力助手，穩紮穩打的表現為他累積了寶貴的古裝大製作拍攝經歷，未來發展值得期待。