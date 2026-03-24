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葉芷妤慶生首站霸氣選台北！　遇上端午幽默喊：想吃肉粽讓粉絲全包中

記者蕭采薇／台北報導

粉絲們的聲聲呼喚她都有聽見！擁有極高人氣的台泰混血女星葉芷妤（Jane），今年初才剛在台灣舉辦首次見面會，當時門票一開賣瞬間被搶購一空，讓大批向隅的粉絲在網路上哀嚎，瘋狂敲碗希望能盡快再見到偶像。

▲葉芷妤將回台舉辦生日會。（圖／YIWO提供）

▲葉芷妤將舉辦生日會，並把台北作為第一站。（圖／YIWO提供）

而向來對粉絲疼愛有加的她，也悄悄把這份期盼記在心底。隨著專屬的六月即將到來，她驚喜公開今年的生日巡迴計畫，霸氣宣告將「台北」定為這趟慶生之旅的全球第一站。

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跨足台片合體鳳小岳！單週連飛3趟不喊累「親自策劃舞台」

具備流利中文能力且影歌視三棲的葉芷妤，近年來在戲劇領域交出亮眼成績單。她不僅擔綱Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》女主角，更在近期引爆話題的《轉學來的女生：重啟》中大放異彩。此外，她也正式跨足台灣影壇，參演《女鬼橋》名導奚岳隆的驚悚新片《無形》，與實力派男星鳳小岳同台飆戲。

▲葉芷妤將回台舉辦生日會。（圖／YIWO提供）

▲葉芷妤將舉辦生日會，並把台北作為第一站。（圖／YIWO提供）

滿檔的工作讓她成了空中飛人，最高紀錄甚至曾在一個禮拜內往返台泰兩地多達三次。儘管體力透支，但一得知台北生日會敲定，她馬上展現超強活力熱血直呼：「沒問題！我可以！為了我的粉絲，我真的可以！」甚至親自下海參與節目企劃，自信滿滿地表示：「因為我懂粉絲需要什麼，他們的心意，我都知道。」

慶生強碰端午節！幽默許願吃肉粽「讓粉絲全包中」

準備在6月19日迎接27歲生日的她，對於首度在寶島舉辦慶生派對感到既興奮又忐忑。由於今年的生辰恰巧撞上傳統端午連假，她也展現幽默一面，打趣笑稱：「除了吃蛋糕、吹蠟燭外，我也想用粽子慶生，聽說粽子有『包中』的意思，希望吃了粽子後，我能好好照顧到我的粉絲，傳遞的心意讓粉絲全『包中』！」

▲葉芷妤將回台舉辦生日會。（圖／YIWO提供）

▲葉芷妤將舉辦生日會，並把台北作為第一站。（圖／YIWO提供）

她也透露，緊張原因是有太多的東西想要給粉絲看，「有唱歌、有舞蹈，當然也有很多話想說，想分享我最近更多的工作，所以我怕會不會嚴重超時，讓大家不能準時回家？」《葉芷妤：Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Taipei》生日大會將於6月13日舉辦，希望帶給台灣粉絲最難忘的甜蜜回憶，詳細售票與活動和福利等資訊，可鎖定主辦單位官方社群。

 

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葉芷妤JaneJaneYeh

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