孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！吐實發作一症狀：可以感同身受

▲廖思惟分享自己得了玫瑰疹，也暖心回覆網友的留言和意見。 （翻攝自廖思惟小紅書）



圖文／鏡週刊

廖思惟到了澳洲後，喜歡拍小紅書，常常分享當地生活，例如自己做的健康餐點、澳洲的藍天白雲等。其中1張照片，是她位於澳洲的豪宅一隅，只見客廳採光極佳，大片落地窗外就是無敵海景，窗簾半放，看上去相當舒適。

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再細看，圓形大理石茶几上有托盤和香氛，桌上還放著價值約新台幣2萬8千元的CELINE條紋手拿包；一旁的木質矮櫃上擺有黑膠唱盤、書籍和鮮花，展現生活品味。

▲廖思惟自曝在澳洲的豪宅，窗外就是無敵海景。（翻攝自廖思惟IG）



日前廖思惟還分享，自己卸完妝後，竟產生了玫瑰疹，搞得她整個臉紅紅的，她樂觀地說：「最自然的腮紅，太自然了，下次可以不用了。」

貼文曝光後，釣出不少有相同困擾的網友留言：「我也有rosacea（玫瑰疹）！痛苦程度我很懂。」「天！妳居然也有，平時完全看不出！」「我也是，所以完全不敢化妝。」有人提醒她多多冰敷，還有人建議她用綠茶包敷臉、減少使用化妝品。

▲廖思惟最近開始學習下廚，常分享自己做的料理。（翻攝自廖思惟IG）



看到許多網友有共鳴，廖思惟在留言區回應：「謝謝大家關心跟建議，我的rosacea不是每天發作，只是想要真實的分享。皮膚就算好也不是完美的，原來還是挺多人也有（類似困擾）的，我可以感同身受。」看似普通的煩惱與回饋，外界完全無法想像，她那時才剛生產完，走向人生關鍵的下一步。

廖思惟有這樣面對人生的勇氣，也是來自母親孫芸芸的遺傳，母女倆除了外型相似、都保養得宜，被稱為形同「雙胞胎」外，個性也有相同的特質。



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