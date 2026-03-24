孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！她飛澳陪產 孩子的爸豪門家世曝

▲2023年，廖思惟（左）曬出和當時男友（右）的合照，也是她至今唯一公開的對象，但無法確認男方是否為孩子的爸。（翻攝自廖思惟IG）



圖文／鏡週刊

知情人士指出，廖思惟已於澳洲順利生產，母子均安，整個過程未對外公開，延續孫芸芸一貫對家庭生活的保護與低調。

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據了解，廖思惟孩子的爸是華人，有著豪門家世，但雙方關係於廖思惟懷孕期間出現變化，最終分手。男方並未選擇承擔，也沒參與後續安排，兩人關係正式結束。

▲2023年時廖思惟愛得坦蕩，不避諱曬出男友視角。 （翻攝自廖思惟IG）



廖思惟不願放棄這個孩子，堅強地選擇當個年輕的單親媽媽，孫芸芸夫妻知道後，決定支持女兒到底，孫芸芸甚至放下在台灣的工作與時尚活動到澳洲陪產。廖思惟整個孕期期間，孫芸芸幾乎全程在側，從產檢安排、生活起居到醫療資源銜接，皆親自處理，生產當日亦陪同進入醫院跟著跑流程，直到新生兒順利誕生。

▲廖思惟放閃照中的其中一張圖片，就是手寫告白「你願意當我的情人嗎？」。 （翻攝自廖思惟IG）



孫芸芸為了保護女兒的名譽，一切保密到底，於是母女倆的社群，完全看不到相關資訊，期間廖思惟在社群分享當地生活的日常，但從頭到尾都沒曝光孕肚。

消息之所以外流，還是來自航空圈側面觀察。有空服員往返澳洲航線期間，曾目擊廖思惟懷孕狀態，以及孫芸芸陪伴在側，相關訊息就這樣逐漸傳開。



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