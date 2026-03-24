孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！「孩子的爸0負責提分手」她回應了

▲孫芸芸（右）和長女廖思惟（左）母女情深，除支持女兒未婚懷孕並生產，還特地飛到澳洲協助。（翻攝自廖思惟IG）

圖文／鏡週刊

台灣第一名媛、微風集團董事長夫人孫芸芸最近消失時尚圈，社群上看似飛到澳洲享受愜意生活，但本刊掌握消息並獲本人證實，她其實是特地為了陪伴26歲未婚懷孕的長女廖思惟生產，在當地低調迎接新生命的誕生；但孩子的爸、華人富二代前男友，在廖思惟孕期就已分手。

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在時尚與名流圈占有一席之地的孫芸芸，除了被封為「台灣第一名媛」，也是微風百貨集團的重要形象人物，但她近期完全不在時尚圈活動，社群上顯示她人在澳洲，過著如度假般的生活，看似輕鬆愉快。但本刊掌握可靠消息，實際上她還有個更重要的任務，就是守護家庭。

▲2024年6月更新社群後，廖思惟相隔近1年才再度發文，中間的空白期頗具想像空間。 （翻攝自廖思惟IG）



據悉，孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的女兒、現年26歲的廖思惟（Trinity），正在澳洲讀書，她與富二代前男友交往期間未婚懷孕；但前男友並沒有要負責，而是選擇分手。面對這個難堪處境，廖思惟選擇生下孩子，而孫芸芸則特地越洋陪產。

▲雖然大多數社群發文都呈現樂觀的狀態，但有時廖思惟也會透露出難過的心情。（翻攝自廖思惟IG）



對於女兒廖思惟未婚懷孕並決定生產，孫芸芸夫妻向本刊證實消息，並表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」



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