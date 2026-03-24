樂天女孩「爆熱戀ChargeSpot策略長」！男友驚人背景曝 機場接送洩愛

▲禹菡（右圖）去年底被拍到的男友，真實身分為ChargeSPOT策略長譚英奎（左圖）。（翻攝自Felipe Inkuei Tan臉書、禹菡IG）



圖文／鏡週刊

身兼職棒「樂天女孩」和職排「桃氣女孩」的黃禹菡（禹菡），去年底被媒體拍到已名花有主，男友更是新創公司CEO。而本刊收到消息，指出禹菡男友的真實身分是共享電源龍頭品牌ChargeSPOT策略長譚英奎，而男友也肥水不落外人田，和「樂天女孩」啦啦隊合作全新偶像應援互動服務「CheerSPOT」，可說是對女友照顧有加。

黃禹菡的感情生活頗低調，直到去年底被直擊現身台北松山機場接送一名男子，才讓戀情露出端倪。當時她開車接人，兩人隨後一同遛狗、再返回住處，行程自然流暢，互動熟稔，宛如早已融入彼此生活節奏。

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▲禹菡2023年參加樂天女孩徵選時，從25名參賽者中脫穎而出奪下冠軍。



互動應援 優先給樂天用

至於男方身分，本刊探查後也終於曝光，該名男子為共享行動電源品牌ChargeSPOT策略長譚英奎，不僅外型高大壯碩，背景也算是科技業金童。譚英奎畢業於香港科技大學，踏入職場後即投身創業，2019年與夥伴創立數位服務公司，隨後獲日本上市企業收購，目前持續擔任執行董事並負責海外業務，事業發展穩定。

▲除了職棒，禹菡也跨足職排舞台，加入「桃氣女孩」。（翻攝自禹菡IG）



這段戀情之所以格外引人注意，除了雙方條件亮眼，還多了一層「事業交集」的巧合。譚英奎所屬的ChargeSPOT，近年在台灣快速擴張，已在全台建置超過一萬兩千個借電站，據點遍布各大通路，會員數達370萬人，是目前市場上規模最大的共享行動電源平台之一。

▲禹菡（右）曾有5年直播經驗，還曾在浪LIVE平台比賽中奪冠。



就在品牌版圖逐步擴展之際，去年推出全新偶像應援互動服務「CheerSPOT」，該服務主打粉絲可透過App，自行選擇偶像影片與播放地點，將應援畫面直接投放到全台各地的螢幕設備上，讓支持的人隨時隨地被看見。而首波合作對象，正是樂天女孩。

徵選奪冠 冒出頭有原因

回到黃禹菡本身，她能在啦啦隊圈嶄露頭角並非偶然。2023年參加樂天女孩徵選時，她從25名參賽者中脫穎而出奪下冠軍，以清新氣質與靈動表現迅速累積關注。除了舞台魅力，她自國中開始學習吉他，曾在樂團擔任主唱，具備音樂背景，為個人特色再加分。

▲禹菡（右一）曾在樂團擔任主唱，具備音樂背景，又熱愛跳舞。 （翻攝自禹菡IG）



黃禹菡更跨足職排舞台，加入「桃氣女孩」，活動的範圍從棒球場延伸至排球場，曝光度持續提升。擁有多重身分的她，曾分享啦啦隊的工作除了表演，還需要長時間維持體態與形象，從運動訓練到妝髮造型，都屬於日常的一部分。



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