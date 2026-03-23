依依懷孕犯傻「誤吞拔牙抗生素」　納豆目睹嚇壞過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

依依（陳依依）和藝人納豆（林郁智）2024年完成結婚登記，去年底驚喜公開懷孕喜訊，透露腹中寶寶是女生。平時會在社群記錄生活的她，今（23）日在限動分享自己吃錯藥的烏龍，同時也透露，納豆在一旁露出傻眼及嚇死的表情。引發熱議。

▲依依、納豆2024年完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

依依一開頭就先向粉絲們報平安，強調雖然因為孕婦犯傻鬧了笑話，但目前狀況一切平安，要大家放心。談到事件起因，她透露是因為最近納豆去拔牙，術後要按時服用抗生素，原本她先幫忙把抗生素先拿出來，一邊等納豆走去裝水。然而，當納豆端著水杯走過來，並順手將水杯拿給依依時，依依表示自己竟然自然地接過水，接著把抗生素吃下去。

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▲依依自爆吃錯藥。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

更讓依依感到哭笑不得的是，她當下完全沒意識到自己吞了什麼，下一秒竟還疑惑地開口問納豆說：「藥勒？」依依坦言，納豆當時已經眼睜睜看著一切傻眼、嚇死。不過她也透露，事後在查了之後發現，納豆這次拔牙所吃的藥，是孕婦也能吃的抗生素，為此她也在文末欣慰表示：「沒事沒事」，並附上兩個嘆氣的表情符號。