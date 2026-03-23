初代台大學霸歌手是她！　65歲美成這樣...小鮮肉當眾告白：我愛你

記者蔡琛儀／台北報導

「民歌天后」鄭怡日前三度登上高雄藍色狂想開唱，現場樓上樓下座無虛席，甚至吸引馬來西亞、香港歌迷專程朝聖。她以經典〈月琴〉、〈小雨來得正是時候〉開場，瞬間喚醒滿場回憶，再次展現跨世代魅力。

▲鄭怡三度站上高雄「藍色狂想 」舞台。（圖／星光娛樂提供）

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台大歷史系畢業的鄭怡，是華語樂壇第一代「學霸歌手」，當年以一曲〈月琴〉紅遍大中華，至今仍被視為經典代表作；更曾在民國72年憑〈小雨來得正是時候〉蟬聯張小燕《綜藝一百》排行榜連續13週冠軍，此次第三度回歸藍狂，她也特別以這首代表作作為開場，瞬間勾起全場回憶殺。

觀眾組成同樣成為一大亮點，從15歲少年到白髮長者齊聚一堂，形成難得一見的跨世代場景。她分享一位15歲歌迷去年在T恤上請她簽名，今年再度現身，讓她忍不住上前擁抱；還有24歲年輕粉絲第一次看到黑膠封套直呼新奇，讓她笑說：「我的場居然跨了數十年兩代歌迷！」演出中段更出現「小鮮肉告白」橋段，台下熱情喊「我愛妳」，鄭怡機智回應：「晚了40年啦！」展現幽默魅力。

▲鄭怡與樂手們。（圖／星光娛樂提供）

甫於本月領到敬老卡的她，特地體驗高雄公車初體驗，笑說因乘客不多幾乎像包車一樣輕鬆自在；開唱前還抽空品嚐泉成汕頭火鍋，店內更巧遇前來參加大港開唱的年輕樂迷認出她，演出結束後，鍵盤手小懶更在高雄知名牛老總涮牛肉火鍋請客慶功。