謝京穎認孕婦戒糖好難　「出國天天全糖」回台秒測糖水

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，去年底宣布懷孕，事後也透露懷女雙胞胎。平時會透過社群記錄生活的她，今（23）日發文坦言：「對孕婦來說戒糖真的好困難。」貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎坦言，面對各種美食的誘惑，對現在懷孕的她來說，她覺得戒糖是最困難的一件事，字裡行間流露出難以抗拒甜點的無奈。不過她隨後也幽默透露，其實根本不用牽拖給寶寶，因為自己其實還沒懷孕前，就很愛吃甜食。

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日前挺著孕肚飛往日本沖繩度假的謝京穎，在文中大方承認，自己在沖繩的這段期間，完全被當地的美食與甜點給征服，不但對於甜食的攝取沒在克制，甚至形容自己根本是天天都全糖的狀態。

▲謝京穎認為戒糖很難。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

最後，謝京穎在文末自嘲，看著照片裡笑得那麼開心的模樣，才驚覺自己好像已經忘記，在回台灣隔天就要測糖水了。面對這場即將到來的妊娠糖尿病篩檢，她笑稱：「究竟會不會過呢，拭目以待。還笑不笑得出來呢。」貼文曝光後，吸引網友留言表示「辛苦妳了」、「糖水測試加油～希望這次一次過。」