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賈永婕合照周子瑜！　抓包尪修圖P掉她：膽子很大

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團TWICE在台北大巨蛋連唱三天，吸引眾多粉絲及藝人朝聖，就連台北101董事長賈永婕也和老公王兆杰到場力挺，並於事後透過臉書發文，開心曬出後台合照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友按讚。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕PO出和周子瑜的合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

透過賈永婕分享的合照可見到，她身穿一件黑色上衣，下半身搭配深藍色微喇叭牛仔褲，並將雙手自然交握放在左腿上，燦笑看向鏡頭。一旁的周子瑜，上半身穿著一件白色短版上衣，胸前還有水滴型挖空設計，下半身再搭配灰色棉褲，對鏡頭露出招牌甜笑。至於賈永婕的老公王兆杰，則身穿灰色西裝外套，同樣對鏡頭露出笑容。

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▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕曝老公修圖。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

值得一提的是，賈永婕在文中透露，她事後在看老公手機裡的相簿時，發現對方居然偷偷動了手腳，利用修圖功能把照片中的她給狠心裁切消除，只留下自己與周子瑜兩人開心燦笑的身影，超真實的舉動讓她傻眼直呼：「但是老公手機的照片變成這樣是可以的嗎？膽子很大啊！」貼文及照片曝光後，立刻掀起網友留言討論。

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賈永婕賈永婕TWICE

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