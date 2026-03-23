洪誠陽給兩歲女兒道歉信　痛批「相信因果現世報」

記者葉文正／台北報導

藝人洪誠陽近年來改行經商，但最近對「地產女王」張淳淳提起訴訟，雙方各說各話，今天更在臉書ＰＯ出給二歲多、女兒的倒歉信。

▲洪誠陽出面控訴張淳淳一起投資房產欠債不還。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪誠陽指出：「真相只有一個、請相信法律及正義。如果還可以、我更….相信因果、現世報應。我不常上社群媒體、以陪家人為主。沒有回覆關心我的任何一個人、請理解、且進入法律程序、必須尊重法官及律師。」

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▲洪誠陽講到激動處落淚 。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪誠陽說自己上有八十高堂、下有年幼子女！當年演電視劇的台詞、沒想到放到現實、是如此的幸福的負擔。（我53歲首婚、得女；父親86、女兒二歲八個月）。他提到：「我最近單刀赴會、記者說明會、聲討公道。只是被逼（他人主動發函、要告我….）

▲張淳淳帶律師澄清。（圖／攝影中心攝）

洪誠陽也無奈說，「當藝人時、有些自己不太認同的新聞、都吞了；但是現在不同了、為了維護家族聲譽！必須用法律挺身而出、否則怎麼當我女兒榜樣。我決對不會拿自己女兒去當人頭、違法炒作任何金融、房產、生意，故被迫提出告訴。以下是於115年、3月、19日；正式法院民事起訴狀。及台北地方法院，訴訟裁判費、276，900元整。」

洪誠陽續表示：「我必須讓女兒知道、爸爸能力有限、或許沒法給她、大名、大利、大資源…..但是清白的家風、最好的教育、正確的三觀；是爸爸對女兒你的義務。爸爸洪誠陽、56年來；沒有欠過別人一毛錢。開出去的支票、沒有退票過一張。女兒，我們不惹事、也不怕事。最近少陪了些女兒、于硯、爸爸很抱歉。爸爸及全家族愛妳。」

張淳淳上周舉行記者會，提到自己都已經結清，還在臉書控訴對方，把她當提款機，如果真有欠，「賣腎都會去還。」看來此事將由司法公決，要爭出一個理。