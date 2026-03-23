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SUPER JUNIOR鬥嘴實境秀　韓援啦啦隊海莉意外成激勵重點

記者葉文正／台北報導

緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》進行「傳奇偶像舞台」主題下半場，前八名組成的Ace組，將挑戰高難度男團歌曲〈Black Suit〉，如何擺脫甜美形象、轉換成又帥又颯的舞台風格，備受期待。

▲挑戰高難度男團歌曲〈Black Suit〉同為韓國人海莉異地奮戰成亮點。（圖／緯來提供）

▲挑戰高難度男團歌曲〈Black Suit〉同為韓國人海莉異地奮戰成亮點。（圖／緯來提供）

播出後，粉絲最喜歡的評審鬥嘴環節依舊精采，宛如「SUPER JUNIOR鬥嘴實境秀」，MC銀赫發揮精彩的主持功力，讓講評環節火花四射，利特在講評時提到同為韓國人的海莉，以「在外地參賽」為切角給予鼓勵：「想對海莉說，身為外國人來這裡參加選秀節目，妳一定要更努力，才能得到好成績。」MC銀赫聽了忍不住吐槽：「利特，你現在也是來到外地，當外國人評審，你也要更努力才行。」讓一旁的神童笑翻大讚：「銀赫你很會主持耶！」

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▲挑戰高難度男團歌曲〈Black Suit〉同為韓國人海莉異地奮戰成亮點。（圖／緯來提供）

▲《宇宙啦啦隊》MC銀赫發揮精彩的主持功力，讓講評環節火花四射。（圖／緯來提供）

同為男團隊長的牛奶，也被這段互動逗樂，笑說：「我們團啊，對團長都蠻尊重的，不像你們團還可以這樣子挑釁你們的團長。」銀赫則幽默以對：「我也是抱著尊重的心，給他一些忠言！」最後SUPER JUNIOR隊長利特霸氣收尾：「團體若是要走得長遠，就應該要有這樣的氣氛！」在笑聲中也巧妙化解評審壓力。

▲挑戰高難度男團歌曲〈Black Suit〉同為韓國人海莉異地奮戰成亮點。（圖／緯來提供）

▲評審鬥嘴環節依舊精采，宛如「SUPER JUNIOR鬥嘴實境秀」。（圖／緯來提供）

看似鬧哄哄的講評也暗藏關鍵觀察。神童就精準點出：「這一組動作和隊形比我們SUPER JUNIOR的角度還更加精準，這代表團練時都非常努力」。事實上，第三組成員因平日各自忙碌，經常要到晚上10點後才能合體排練，即使疲憊，仍反覆雕琢每個細節。來自韓國的海莉，也在這樣的環境中面臨雙重挑戰。除了高強度訓練，語言隔閡讓她在練習時不敢多問，擔心影響團隊進度，一度感到挫折。但聽到利特對她的鼓勵還有神童稱讚「海莉站出來那段跳C位，非常的帥氣！」讓她備受鼓舞。

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