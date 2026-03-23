46歲吳尊「零修圖凍齡狀態」帥到上熱搜！12歲Max暴風抽高近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

「飛輪海」出身的男星吳尊和妻子結婚超過20年，育有15歲女兒Neinei、12歲兒子Max，2014年還曾帶著孩子參加親子節目，子女備受關注，目前全家生活重心移往大陸，近日他公開露面到上海參與活動，還帶著兒子一同現身，凍齡的模樣不僅引起熱議還登上微博熱搜。

▲吳尊一家四口。（圖／翻攝自微博／吳尊）

吳尊近日現身上海出席活動，只見他穿著輕鬆的運動衣現身，在零修圖的鏡頭底下，46歲的他展現出驚人的凍齡狀態，下頜線緊致分明，臉部肌膚不僅毫無油光，更看不出任何歲月痕跡；除了臉蛋之外，他挺拔的身材與流暢的肌肉線條更是吸睛，全身找不到一絲贅肉，展現出長期自律健身的卓越成果。

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▲46歲吳尊凍齡狀態帥到上熱搜。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，吳尊也帶著12歲的兒子Max一起出席同場活動，兒子暴風抽高的模樣同樣跟他的狀態一樣吸睛，Max褪去當年參加《爸爸去哪兒第五季》的稚嫩，父子倆只相差了半顆頭而已，Max完全繼承了他181公分身高的修長基因。

▲吳尊帶Max一起現身。（圖／翻攝自微博）

對此，吳尊46歲仍保持凍齡狀態，受到大批網友關注，更讓關鍵字登上熱搜，粉絲紛紛留言「46歲竟然還能這麼帥」、「零修圖的狀態也太狂」、「瞬間夢回《公主小妹》」；而他與Max的父子合照則被說「畫面太美好了」、「Max未來一定不得了」。

▲吳尊帶Max一起現身。（圖／翻攝自微博）