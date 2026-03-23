整個MV都在親！Nana爆斷了小6歲緋聞男友　韓媒揭曉「感情現況」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星Nana長相甜美、身材比例完美，2024年6月曾爆出與小6歲模特兒蔡鍾碩（채종석）拍MV擦出愛火，兩人還爆出一起去峇里島旅遊，當時公司回應「藝人私事」。她近日登上《全知干預視角》，這段緋聞再度被提及，沒想到，兩人的緋聞傳了近2年，韓媒23日突爆料「兩人不是交往關係」，澄清兩人的關係。

▲Nana於2024年爆出交往小6歲緋聞男友蔡鍾碩。（圖／翻攝自Nana IG）



Nana 2024年曾與小6歲男模蔡鍾碩傳緋聞，兩人因拍攝白智榮的歌曲〈Indeed, It Was Love〉結緣，MV充滿粉紅泡泡，從頭親到尾，還有親密的床戲；但當時公司回應「藝人私事難以確認」。

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▲Nana於節目上自爆「我一直都在交往」掀熱議。（圖／翻攝自MBC YouTube）



沒想到，Nana近日出演《全知干預視角》，突然自爆感情狀態，她被經紀人虧「馬上就要40歲了，要遇到好的人結婚才行」，她反而大方回應「我一直都有在交往」。節目播出後，Nana與蔡鍾碩的感情狀態再次引起觀眾熱議，兩人緋聞傳了近2年，但都未正面回應感情狀況，使得外界好奇不已。

▲▼2年前拍MV超曖昧，但Nana近日被爆斷了小6歲緋聞男友，韓媒揭曉「沒在交往」。（圖／翻攝自Nana IG）



Nana熱戀中的發言掀起討論，但劇情急轉直下，韓媒《Mydaily》23日澄清，根據兩人的周遭好友透露「Nana與蔡鍾碩沒有交往，絕對不是」，雙重否認兩人的戀情，間接替Nana發布單身宣言。