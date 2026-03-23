專訪／莫莉揭心路歷程！遭網暴崩潰「求助諮商」　首曝重大計劃

記者孟育民／專訪

《大學生了沒》出身的莫莉，在時尚領域耕耘多年，從節目新人一路走到時尚圈，逐步走出屬於自己的一方天地。她接受《ETtoday星光雲》專訪，談起時尚圈10年的心路歷程， 坦言總被貼上「用力生活」的標籤，曾在追逐流量的過程中迷失自我，也歷經網路攻擊帶來的無力與低潮，如今她學會放鬆人生，適時放下手機，重新找回屬於自己的節奏。

▲莫莉接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

莫莉看似外表堅強、陽光，其實內心相當敏感脆弱，也害怕被看見自己的失敗。因此，她總急著用流量證明自己，撕掉外界對她「憑什麼」的質疑。而她兩年前曾迷失方向，甚至在一次活動中觸碰IU的手，引發網友出征。回首那段時間，她直言：「對網紅來說，流量就是業績，數字漂亮也是工作的一部分，只是當時的做法有點走火入魔。」她形容自己當時的執念過於強烈，「會覺得如果沒有完成這件事就是失敗，那時候我把『失敗』等同於『流量不好』。」

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▲莫莉面對過去相當坦率。（圖／記者湯興漢攝）

經歷風波後，她也逐漸反思，「以前會覺得什麼都要，好像合作的品牌越多就越厲害，現在發現流量不等於影響力。」隨著時間與歷練，她對人生有了更多體悟，「如果沒有發生這件事，我也不會明白，有影響力這件事，不一定要建立在那樣的流量之上。」至於是否留下陰影，她直言當下確實承受不小壓力，但也才有機會做出改變，「現在我出席活動，真的都focus在自己身上，想創造流量，我也會以自己身上為主，或是我可以做什麼更有趣的事情。」

▲莫莉在經歷風波後成長不少。（圖／記者湯興漢攝）

莫莉也坦言外界的質疑從未少過，面對各種惡評，她至今看留言時都需要深呼吸五下。她回憶第一次被大量網友攻擊時的震撼，「那時候我剛好有一個國際品牌聯名，聲量突然變高，結果某一篇文章被罵到爆。」

她親眼看見自己從頭到腳都被罵，形容當下幾乎難以承受，「第一次看到排山倒海的負評，我真的無法呼吸，背整個發涼，覺得天都塌下來了。」從那之後，她開始學習調整心態，「現在心臟好像變得比較強，但其實不可能真的不在意，因為人就是會在意別人對你的評價，只能去分辨什麼東西值得走心。」

在心境上，莫莉也開始正視自身狀態，自爆其實從去年開始就在做心理諮商，坦言自己長期存在「覺得不夠好」的壓力，過度在意外界眼光，情緒也容易波動，因此選擇透過專業協助慢慢調整。而談到未來規劃，莫莉透露，經歷風波後也開始思考更多元發展，打算走進校園分享網路暴力議題，更希望未來能成立相關基金會，推動網路安全教育，「現在真的需要更多人重視這件事，我也想為此出一份力。」

她也觀察到，如今網路攻擊早已不只發生在公眾人物身上，連路人都可能被炎上。她以自身經驗為例，曾收過極端留言，「有人說『很開心你被網路霸凌，希望你去死』，甚至還有人威脅要殺掉我。」讓她感到恐懼，儘管如此，她仍選擇正面面對，也因此更加堅定，未來希望持續為網路安全與心理健康發聲，讓更多人不再孤單面對傷害。