訪問／「最神秘歌姬」Ado公開長相！露臉拍MV：我不是虛擬的存在　

記者吳睿慈／台北報導

日本「最神秘覆面系歌手」Ado於2020年出道即一鳴驚人，她擁有高亢驚人的實力嗓音，但演唱會、私下從未露過臉，直到近期推出新曲〈Vivarium〉，竟破天荒以真人入鏡，大批樂迷驚呼「太扯了」。她近日接受台灣媒體視訊採訪，聊起自己真人入鏡的提案，「我只是平常使用圖像作為對外形象，這並不影響我是個實實在在的人類。」

▲▼Ado首度露臉。（圖／翻攝自Ado YouTube）



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Ado的新曲〈Vivarium〉，不論是MV還是封面照，都是她出道以來首次使用真人入鏡，之所以採取不同以往的呈現方式，主因為出版自傳小說，「這首歌由我自己擔任詞曲創作。在呈現上，既然歌是我寫的，也許由我本人來詮釋，正是最適合這首歌的形式。」她坦言確實是需要跨出一步的勇氣，但並沒有因此猶豫或抗拒，「我不是虛擬的存在，不是V tuber，也不是存在於二次元的世界」。

最近還為《櫻桃小丸子》演唱主題曲〈おどるポンポコリン〉，Ado在唱腔上確實下了一番工夫，「我最重視的部分是，《櫻桃小丸子》的粉絲聽了也會認同這是首配得上小丸子的歌，我個人還會特別在意，如何呈現小丸子的世界觀，最好能讓大家以為小丸子本人出來唱歌了。」

接受台灣媒體採訪，Ado也提到第一次來台舉辦世巡時，「當時很想去夜市，我們就去了，剛好在夜市旁邊有藥妝店，在我眼中什麼都很新鮮，所以就走進去逛，然後到了洗髮精的區域，架上有櫻桃小丸子的聯名限定洗髮精！當時不知道中文譯名是「櫻桃小丸子」，就用日文亂唸『櫻桃什麼小丸子？』」，因此萌生想說中文的念頭。

▲Ado想來台旅行。（圖／環球提供）



她更想私下來台灣旅遊，「我個人很好奇的是，日本最近很多貓咪咖啡店，當我去台灣比如在中山站逛街，也感覺這種咖啡店好像變多了，我想說是不是大家現在很瘋貓咪？如果有的話，我個人也想去光顧一下。」

最後她透過訪問向台灣粉絲問候，「感謝大家一直以來對我的支持，台灣粉絲的溫暖與親切，真的帶給我很多力量。我也一定會好好回應，大家為我付出的熱情與應援。我很想趕快再去台灣。由衷感謝大家。」