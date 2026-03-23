健志私下超寵妻！　首談與Mia「偶像劇式」戀情：把墳墓佈置得更漂亮

記者孟育民／台北報導

玖壹壹成員健志與妻子Mia來到《OMO調查局》，首度大方暢聊兩人「偶像劇等級」的戀愛故事。從藝人與彩妝師的工作邂逅，到如今升格新手爸媽，甜蜜互動讓主持人直呼：「根本現實版偶像劇！」兩人最初因工作結識，身為藝人的健志遇上擔任彩妝師的Mia，從合作慢慢培養出感情。更巧的是，兩人不只都熱愛滑雪，連買車的品味也神同步，交往初期竟在同一年買下同款車。回憶戀愛時期的浪漫時刻，兩人曾飛到冰島慶祝30歲生日，還親手製作當地特色精靈娃娃。外表看似「大直男」的健志更自爆，私下其實很會製造笑點，甚至會模仿機器人走路逗Mia開心，反差萌讓現場笑聲不斷。

▲ 健志與Mia談起戀愛秘辛。（圖／快電商提供）



聊到最感動的浪漫時刻，Mia透露自己懷孕期間非常害怕打針，而健志工作行程又不固定，但每次產檢與打針時，他都會用視訊全程陪伴，給她滿滿安全感。反過來說，Mia也成為健志最強後盾，每當健志參加三鐵比賽時，她都會準備能量補給包，還附上親筆加油紙條，暖心舉動讓人直呼羨慕。

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Mia也感性表示，健志讓她學會放鬆、不再那麼焦慮；而原本不太擅長表達情感的健志，如今也開始把節日送花、貼心叮嚀放在心上，用實際行動守護家庭。至於外界常說「婚姻是愛情的墳墓」，這對夫妻卻笑說完全不認同，「就算是墳墓，也要把它佈置得漂亮一點。」訪談過程中，兩人還不時互看對方、甜蜜對笑，愛意藏都藏不住。

節目最後，健志更突然丟出驚喜彩蛋，透露自己早已把對妻子與兒子的情感寫進新歌裡，預計不久後就會推出。消息一出，讓現場來賓與粉絲瞬間期待值爆表，也讓這段「偶像劇般的愛情故事」再添浪漫新篇章。

