直擊／搶看TWICE Sana千人塞爆台北101　粉絲爬微風尋「最佳視角」

記者吳睿慈／台北報導

日本女星Sana隸屬於團體TWICE，她剛結束3場大巨蛋演出，23日下午現身台北101出席時尚活動，她是第一次在台灣參加活動，粉絲力挺到場，甚至有人前一晚的8點就到場夜排，目測至少千人到場，現場人滿為患，連對面的建築物微風南山也有人在2、3樓的室外尋找「最佳視角」。

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▲Sana出席台北101限定快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）



Sana下午出席時尚活動，她以日文向粉絲打招呼，「大家好，我是Sana，馬上又能這樣跟大家碰面很高興」，她穿著一身深藍色丹寧套裝，展現修長的長腿比例，手上提著本季新款手提包，打扮非常亮眼，甫現身就引起熱烈尖叫聲。

▲SANA展現完美比例。（圖／記者周宸亘攝）



粉絲熱情尖叫，Sana也親切揮手打招呼，並透露過去子瑜都會帶鳳梨酥給她們吃，「這次第一次在後台吃到珍珠奶茶口味的，非常好吃！」

▲SANA在店內拍照。（圖／記者周宸亘攝）



TWICE結束行程後，志效、Momo、娜璉、定延、Mina、彩瑛23日一早已經搭乘班機返韓，Sana為了出席時尚活動留在台灣，子瑜則沒有與幾位姐姐同行返韓，搭乘晚一點的班機分開返韓。