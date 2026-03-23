獨／賓賓哥罵「法院認證小三」　雪碧回擊「披善皮，做狠事」

記者葉文正／台北報導

網紅賓賓哥今天批評另一位網紅雪碧是「法院認證小三」，雪碧為此也寫歌回擊，批賓賓哥「披善皮，做狠事。」「嘴救人 手牟利」，更狠批他是「公益的無恥。」

▲雪碧再批賓賓哥。（圖／雪碧提供）

賓賓哥日前被雪碧質疑公益活動有問題，今天他說：「原來是有位自稱擁有「上帝視角」的女士，跑來對他協助的個案指手畫腳。本以為是哪方神聖降臨，結果上網Google一查笑出來，竟然是「法院認證小三」雪碧！賓賓哥忍不住砲轟，要同時具備法院認證的小三身分，還能維持上帝般的神聖，這視角實在是太「獨特」了。

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▲賓賓哥和雪碧隔空交戰。（圖／翻攝自賓賓哥、雪碧）

雪碧則寫歌DISS他「公益的無恥，公益的無恥。笑得多真誠，披善皮，做狠事。嘴救人，手牟利，吸血上位，還說正義，新聞能買，全都設計，無恥，公益的無恥，這不是善，this a your game.」

情色教主「雪碧」方祺媛20日在臉書發文引述賓賓哥相關報導，認為自己自始至終永遠都只是上帝視角，說出自己的想法，她表示：「換位思考一下，如果我是弱勢的人，被公布資料的人，我的心情是如何？好好的公益為什麼要變成戰爭，到底這塊大餅有多大？我不懂！也不想懂，為善不欲人知，這不是基本的嗎？公益他就是來幫助人的，而不是來斂財！」