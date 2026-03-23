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你可以再靠近一點！57歲蕭薔「45kg凍齡真面目」曝　自備2盞蘋果光

記者黃庠棻／台北報導

57歲女星蕭薔皮膚白皙、外貌出眾，還擁有火辣的好身材，被封為「台灣第一美女」，她一直是演藝圈美魔女代表之一，當年以「你可以再靠近一點」、「每天只睡一小時」廣告讓擁有晶透肌膚的她一炮而紅。今（23）日她久違公開露面出席實境節目「網紅與善的距離」記者會。

▲▼蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

蕭薔今（23）日久違在台灣公開露面，她出席實境節目「網紅與善的距離」記者會，首度擔任節目的主持人，她穿著一襲白色飄逸長洋裝現身，雖然已年過半百但整個人的狀態相當好，因為久未面對媒體，她也展現出俏皮的一面，不斷對著鏡頭開玩笑，完全沒有巨星架子。

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▲▼蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，蕭薔在採訪現場自備兩盞燈，為了維持在鏡頭前的凍齡狀態，還自帶「蘋果光」現身，在台上被問到自己的保養秘訣，她給出9字箴言「發現問題，找方法解決」，同時形容這個方法「放之四海而皆準」，現年57歲的她170公分，但體重只有45、46公斤。

▲▼蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

事實上，蕭薔販售公益年曆已有30年，每一年都會特地拍攝美照，平時熱愛做瑜伽的她，維持22吋腰、內臟脂肪1的好身材。過去她也曾分享保養方式就是因應四季時序，生長收藏，例如冬天應重潤燥，可以多食百合、杏仁、山藥等白色食物，她也常煲蘋果，梨子湯飲用，特別清甜滋潤，時常聆聽身體的聲音，心境平和，均衡飲食最重要。

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蕭薔

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