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陳天仁再婚日YTR「婆婆早猜到」　掏婚戒報喜反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁與日本YouTuber河村一樹，13日透過社群發文驚喜公開婚訊，隨後更宣布共同經營YouTube頻道，小倆口最近上傳新影片，分享彼此的媽媽在知道兩人結婚的真實反應。影片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲河村一樹、陳天仁。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

▲陳天仁、河村一樹輪流回家報喜。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

影片中可見到，河村一樹特地飛回名古屋，主要目的是為了拿到身分紀錄並申請戶籍謄本，以此向台灣證明自己目前的單身狀態。趁著這次回家的機會，他也帶著陳天仁一起當面向媽媽報告這個重大決定。當河村一樹正式對鏡頭與媽媽說出「我們兩個決定要結婚了」時，媽媽不但沒有表現出驚訝的反應，反而露出了一副「果然如此」的表情，甚至還直接反問：「果然嗎？是吧，我就說吧，你是來入籍的吧？」

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▲河村一樹、陳天仁。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

▲陳天仁曝媽媽得知她要結婚的反應。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

接著，河村一樹連忙向媽媽解釋，這次回來除了拿戶籍謄本，最重要的是要親口跟媽媽報告結婚的好消息，並同時秀出了兩人的結婚戒指。看著未來婆婆如此淡定的表情，一旁的陳天仁忍不住驚呼：「好冷靜喔，媽媽好冷靜喔！」河村一樹也笑稱母親「今天意外的冷靜呢」，而媽媽則幽默地給出解答，直言「因為我已經猜到了」，隨後再送上祝福，期許兩人能白頭偕老。

▲河村一樹、陳天仁。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

▲河村一樹曝媽媽得知她要結婚的反應。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活）

相較於日本婆婆的冷靜，陳天仁媽媽的反應則呈現極大的反差。當河村一樹好奇問陳天仁對岳母反應的看法時，她則坦言，自己媽媽的反應比想像中還要大。她回憶當時狀況，認為母親當下應該就是處於一種極度開心的狀態，雖然腦海裡沒有想太多複雜的事，但整個人散發出來的感覺就是「真的很激動，很感動的那種。」

▲▼陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

▲河村一樹、陳天仁公開婚訊。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

談到與岳母的互動，河村一樹也分享，自己當時告訴岳母自己的想法。不過，由於對方當下的情緒實在太過激動，他笑稱那時候岳母「好像已經感動到沒有聽進去的感覺。」此外，河村一樹也對自己媽媽的敏銳度感到不可思議，他打趣透露，媽媽平時是呆呆的一個人，所以他萬萬沒想到這次竟能猜出他們的心思。對於雙方家長不同的反應，陳天仁也為這段過程下了註解，直呼「一切都很自然」。

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陳天仁河村一樹結婚

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