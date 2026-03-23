57歲蕭薔傳出演《浪姐7》成最年長姐姐！久違露面認：被約很多季了

記者黃庠棻／台北報導

57歲女星蕭薔皮膚白皙、外貌出眾，還擁有火辣的好身材，被封為「台灣第一美女」，私底下創立的「珍世美學」慈善年曆邁入第30個年，雖然近年來沒有演藝作品推出，但仍積極投入做公益。今（23）日她久違公開露面出席實境節目「網紅與善的距離」記者會。

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）



蕭薔今（23）日久違在台灣公開露面，她出席實境節目「網紅與善的距離」記者會，首度擔任節目的主持人，她穿著一襲白色飄逸長洋裝現身，雖然已年過半百但整個人的狀態相當好，因為久未面對媒體，她也展現出俏皮的一面，不斷對著鏡頭開玩笑，完全沒有巨星架子。

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▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

此前，蕭薔傳出即將出演陸綜《乘風破浪的姐姐》第7季（簡稱《浪姐7》），她被問到相關話題也正面表示「製作單位確實有邀約，且其實已經約了很多季了」，至於是否參加她則保守地說道「現在我覺得比較疏懶，可能緣分還沒有成熟，因緣成熟了自然就會發生。」一切目前都還沒有確定。

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

談到《浪姐7》，蕭薔表示自己「沒有什麼事是一定要做的，也沒有什麼事是抗拒去做的」，引用金剛經的一句「為一切所應為，其心恆處無為」，坦言自己「管碰到什麼狀況，我的心還是很平靜」，至於參加綜藝的意願大不大，她笑說「還好耶，沒什麼大不了」，如果要去的話就要享受、全力以赴。

▲蕭薔出席「網紅與善的距離」記者會。（圖／記者李毓康攝）

雖然還沒確定是否參加《浪姐7》，蕭薔已被說是「年紀最長的姊姊」，她笑說「我確實出生比較早，但那不是我能控制的，但出生的早代表工作軌跡可以橫跨兩個世紀」。而被問到是否要天價酬勞才能請得動她，蕭薔直言「緣分成熟了就會去」。