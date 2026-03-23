告五人巡演狂掃全球24地　確認收官場唱回台北「強碰孫燕姿、動力火車」

記者蔡琛儀／台北報導

新世代天團告五人以「Run, Run, Run!黑夜狂奔」世界巡演火力全開，從宜蘭出發一路唱進台北、上海、大阪、東京等地，接下來更將前進北美與歐洲，狂掃24城、34場演出，所到之處掀起搶票熱潮，他們今天也宣布巡演最終站確定落腳台北，告五人將於5月16、17日登上Zepp New Taipei開唱，該週還有孫燕姿大巨蛋、動力火車小巨蛋，可說熱鬧滾滾。

▲告五人確定台北返場收官。（圖／相信音樂提供）

告人五先前快閃北流常設展演出時一度「暴雷」演出計畫，讓犬青緊張直呼：「大家什麼都沒聽到！我什麼都沒說！」今天總算公布喜訊ㄡ

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面對歌迷喊「永遠聽不夠」，告五人加碼返場寵粉，坦言巡演繞世界一圈後，想把累積能量全帶回台北。每場簽名與歌迷面對面互動，也成為他們最大的動力來源，直呼疲憊都被一掃而空。門票將在28日開賣。

他們去年推出的新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》同樣氣勢驚人，12首歌全數攻佔榜單、實體專輯秒殺，並橫掃8冠王。此次由團員親任製作人，以更純粹編曲呈現情感，也讓告五人展現更成熟企圖心，為巡演畫下高點收官。