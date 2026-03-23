翁鈺鈞私約人夫男星被發現！　緋聞男友許志豪當眾直擊傻眼：瞞我多久

記者蔡琛儀／台北報導

自《超級紅人榜》一路闖關、累積20關衛冕實力的翁鈺鈞，相隔兩年即將推出第二張專輯《偷偷藏入心》，日前舉辦新歌發表會，包括于美人、許常德、荒山亮、師兄許志豪、流氓阿德、伍浩哲等前輩到場力挺，歌王沈文程當天剛好在電視台錄影，得知消息後主動表示要親自到場支持，「看著她長大，鈺鈞真的純樸又努力！請大家跟我愛護她一樣愛護她。」讓翁鈺鈞驚喜不已。





▲▼翁鈺鈞推出新專輯，邀來蔡昌憲合唱。（圖／三立電視藝能中心提供）

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發表會上她一口氣演唱多首專輯歌曲，並邀來蔡昌憲驚喜合唱新歌〈檸檬愛玉〉，翁鈺鈞表示，她和蔡昌憲認識超過五年卻從未正式合作，這次終於成真，師兄兼緋聞男友許志豪也虧：「跟蔡昌憲合唱這件事情到底瞞了我多久，但這首歌的確是你們兩個來唱最適合！非常棒！」

好友陳孟賢雖因工作未能到場，特別錄製祝福影片力挺，並準備1比1財神爺人形立牌現身會場送上滿滿財氣，更加碼送出豹紋性感內衣象徵翁鈺鈞「正式登大人」，笑翻全場。

▲陳孟賢搞怪送翁鈺鈞人形立牌和性感內衣。（圖／三立電視藝能中心提供）

專輯同名主打〈偷偷藏入心〉，承載著翁鈺鈞近年最深層的情感，她坦言這幾年歷經奶奶離世、粉絲來來去去，以及站在舞台上的心境轉變，「有很多想說的話，其實都說不出口」，而奶奶的離開，更成為她心中難以言說的重要轉折。此外，她的理想型也成為現場關注焦點。她笑說自己私下其實不愛說話、也常忘東忘西，因此希望另一半能願意分享生活中的大小事，「即使我不懂，也願意不厭其煩地說給我聽」，同時也能細心觀察她的需求；若在音樂上能聊得來，更是她心中最理想的狀態。

▲▼翁鈺鈞藝人好友全來祝賀她推出新專輯，連沈文程都來力挺。（圖／三立電視藝能中心提供）