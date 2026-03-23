八點檔男星「男上女下」被正宮目睹！遭誤會激烈親密…真相曝光了

記者黃庠棻／台北報導

民視熱播八點檔《豆腐媽媽》劇情進入最高潮，日前李沛綾與吳皓昇在辦公室為了爭奪關鍵USB展開生死鬥，沒想到因為動作「太過火」，竟被戲裡潘奕如誤以為兩人在上演親密戲，女人心計要讓觀眾看得目瞪口呆。

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》有激烈動作戲。（圖／民視提供）

戲中兩人從站著搶到沙發上，李沛綾的襯衫扣子還在拉扯中不小心崩開，她笑說，這場戲別人看是「浪漫壁咚」，他們卻是「沙發角力」。但她對對手吳皓昇百分之百放心「吳皓昇是經驗老道的老屁股了！我們講好由他主導掙扎，我完全放手讓他發揮。要是換成沒經驗的對手，一定會NG 到天荒地老！」

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▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》有激烈動作戲。（圖／民視提供）

吳皓昇則爆料，排戲時因為動作太過真實，連導演都忍不住歪樓虧他「欸王正豪，你看起來幹嘛這麼亢奮啊？」他立刻發揮幽默本色回擊「哎呀！都到這把年紀了，還有這種親密戲當然要好好把握一下啊！」引發全場大笑。不過他也強調，雖然畫面上看起來壓得很緊，但其實兩人身體完全沒碰觸，全是靠「視覺死角」營造出的逼真感。

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》有激烈動作戲。（圖／民視提供）

聊到動作戲，吳皓昇更自豪是「打人與被打專門科」。先前他因為劇中俊生（吳政澔飾）親了女兒（王晴飾），憤而狠踹俊生兩腳、外加三個巴掌，觀眾紛紛驚呼「看起來超痛」，但他分享拍戲就是看起來力氣很大、速度很快，但實際上俊生根本沒感覺，這就是專業的保護機制。

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》有激烈動作戲。（圖／民視提供）

就像這次跟李沛綾這場戲也是一樣，看起來她受盡委屈被欺負，其實對方都是很安全的！究竟這場「辦公室誤會」會如何延燒？USB 裡的秘密會被拆穿，請鎖定每晚八點的《豆腐媽媽》。