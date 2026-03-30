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3月30日星座運勢／天秤大膽告白必成功　魔羯出門遇艷遇

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：關注核心價值

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感情：易被異性關心

財運：建立財務預算

幸運色：白色

貴人：處女

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：長輩熱心指導

感情：愛的火花四溢

財運：改善業務關係

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：適合工作談判

感情：大膽告白成功

財運：分析市場行情

幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：培養良好耐心

感情：出門遇到艷遇

財運：冷靜投資心態

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：公關魅力強盛

感情：溫馨家庭溝通

財運：了解競爭趨勢

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：金牛

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：任務順利完成

感情：做些好的改變

財運：驚喜消息到來

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：解決麻煩問題

感情：陪伴彼此生活

財運：可以安穩投資

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：跨越陰暗恐懼

感情：萬眾矚目創新

財運：意外生意之財

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：處女

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雙魚座 ♓

工作：獲得優異成績

感情：得到溫柔呵護

財運：加強資產配置

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：牡羊

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【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提供解決方案

感情：愛人共同成長

財運：掌握財務訣竅

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：開拓更多商機

感情：心手相連快樂

財運：精簡營銷策略

幸運色：亮紅色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：客人回流變多

感情：投入愛人懷抱

財運：掌握市場趨勢

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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