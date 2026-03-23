前女團成員「罹多囊性卵巢暴肥10公斤」　3年發狠瘦身...美成這樣太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

自選秀節目《菱格世代DD52》奪冠出道的曾薀帆，歷經三年沉潛強勢回歸，宣布加盟品緁娛樂，並於推出全新單曲〈愛到你了嗎〉。她以一句「I don’t give a fxxk」作為態度宣言，霸氣喊話「我回來了！」象徵蛻變後的全新起點。





▲▼曾薀帆揮別低潮推出新歌〈愛到你了嗎〉。（圖／品婕娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧低潮期，她不僅歷經情傷，也因多囊性卵巢症候群暴肥10公斤而被網友頻頻討論身材，一度陷入自我懷疑，透過與自己相處與調整心態，她學會「就算不被理解，也要站在自己這邊」，並將這段經歷轉化為創作動力，成功走出陰霾。

為回歸樂壇，她三年內減重10公斤，靠運動與飲控找回自信，她坦言減重不是為了取悅別人，而是希望能成為「自己喜歡的狀態」，不過她瘦身的方式很佛系，採取「消極飲控」搭配運動，「我其實沒那麼嚴格控管飲食，想吃的還是會吃，甚至手搖飲也照喝，但我會控制分量，並把重心放在健身減重上。」透過高強度的重訓提升代謝，讓她即便不忌口也能維持火辣曲線。

▲曾薀帆瘦身10公斤。（圖／品婕娛樂提供）

這次拍攝新歌MV時，曾薀帆更挑戰高空鋼架與車拍特技，克服懼高症完成演出。她笑說雖然「嚇到腿軟」，但仍全力以赴，還挑戰了「車拍」特技，坐在行進中的車門邊緣拍攝，嚇到直呼：「一到現場我就趕快套上保護措施，這真的是我看過最恐怖的 MV 拍攝現場！還好團隊把我照顧得很好，才讓我能安心耍帥。」

談及未來，曾薀帆表示今年是重新出發的一年，除持續推出音樂作品外，也將迎來電影處女作。她坦言從歌手跨足演員充滿挑戰，但也讓自己更加完整，期待帶來更多不同面向的表現。

▲曾薀帆挑戰了「車拍」特技。（圖／品婕娛樂提供）