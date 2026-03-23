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雪碧開嗆「公益不是來斂財」！　賓賓哥公開關鍵字反擊：法院認證小三

記者孟育民／台北報導

公益網紅「賓賓哥」（本名江建樺）先前他衰捲違反《公益勸募條例》的風波，幸好新北市政府發出多份公文，認證他根本沒有違法。然而日前雪碧發文指出自己自始至終都只是上帝視角，直言：「好好的公益為什麼要變成戰爭，到底這塊大餅有多大？我不懂！也不想懂，為善不欲人知，這不是基本的嗎？公益他就是來幫助人的，而不是來斂財！」對此，賓賓哥也反擊了！

▲▼賓賓哥和雪碧隔空交戰。（圖／翻攝自賓賓哥、雪碧）

▲賓賓哥和雪碧隔空交戰。（圖／翻攝自賓賓哥、雪碧臉書）

賓賓哥發文表示，看到雪碧以「上帝視角」對自己協助的個案「指點江山」，讓他感到相當意外，甚至忍不住反酸「本以為是哪尊大神降臨」。他更表示，搜尋對方相關資料時，卻出現「法院認證小三」等關鍵字，直言這樣的發言立場「確實挺獨特」。

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賓賓哥進一步指出，當公眾人物的過往紀錄已清楚呈現在網路上，「誠信的基準線就不言而喻」，若再以信仰中的神聖詞彙自比「上帝」，對虔誠信徒而言恐有冒犯之虞。最後他也強調，真正的社會公義不該只是口頭評論，「與其對別人的個案說嘴，不如將精力放在面對自身行為的反省，既然身份已經透過法律與網路被大眾所熟知，現在最該做的，或許不是指導別人，而是先低頭檢視自己的本份。」

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賓賓哥雪碧公益網紅

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