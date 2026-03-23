記者張筱涵／綜合報導

中華職棒20日舉行「開季團圓大辦桌2.0」活動，現場氣氛熱烈，未料在啦啦隊女孩岱縈與粉絲互動期間，一名男性在互動過程中緊抓岱縈的手不放，畫面曝光後掀起討論。岱縈23日於社群平台發文還原心情，坦言當時感到不舒服與驚嚇。

▲岱縈。（圖／翻攝自Threads／daiying0）



「界線被逾越」 岱縈發聲：請尊重彼此

[廣告]請繼續往下閱讀...

岱縈表示，在公開場合中遇到「不被本人接受、且令我感到不舒服與驚嚇的行為」。她指出，事發突然且活動仍在進行，當下已嘗試將手抽離，但對方仍持續緊握，讓她明確感受到「基本界線被逾越」，也第一時間向身邊人員反映，請大家多加留意。

經過一段時間沉澱後，她發表聲明強調，理解大家的熱情與支持，但任何形式的接觸，都應建立在彼此尊重與雙方同意之上，不該讓任何人感到不適或不安。「希望每個人的感受都能被好好重視與理解。」她也呼籲未來活動場合中，大家遵守基本規範，共同保護彼此界線，拒絕任何侵犯身體自主權的行為，讓每次見面都能開心且安心。

▲岱縈發文。（圖／翻攝自Threads／daiying0）



粉絲怒喊提告 盼球團出面處理

事件曝光後，不少網友湧入留言區聲援岱縈。樂天女孩成員小帆回應「苦了，希望大家都可以尊重女孩們且遵守規範」，崔維斯也留言「辛苦了」。

更多粉絲則直言，應依《性騷擾防治法》報警處理，並建議將該名男子列入黑名單、終身禁止入場。「這種碰觸行為太誇張」、「不能因為是工作就要忍耐」，也有人質疑竟有部分網友替當事人辯護，認為藝人「應該承受」，引發更大反彈。

不少球迷呼籲中職聯盟或樂天球團管理層主動出面協助處理，強調不能姑息任何形式的騷擾行為，以維護啦啦隊成員與現場人員的安全。