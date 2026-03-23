馬國弼當年藝名是綜藝大哥想的　因此被媽媽勸退演藝圈

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，邀請民視八點檔《豆腐媽媽》演員馬國弼與瓊煖，聊起過往緣分更是笑料不斷。謝瓊煖自爆大學時期曾參加《百戰百勝》，此話一出讓瓜哥腦中記憶庫快速搜尋，一度緊張直呼「如果每個人都要記得我就完了，好險！」

▲馬國弼(左起)與胡瓜還有瓊煖跟粉絲進行大胃王比賽。（圖／下面一位）

而馬國弼更自曝藝名是由瓜哥親自取名，當年因為搭檔關係，被取名「馬國畢」，還因諧音發音一度讓媽媽勸退演藝圈，笑翻全場。

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▲胡瓜吃臭豆腐。（圖／下面一位）



而三人合體挑戰任務，展開夜市「吃豆腐大戰」，還特別找來大胃王「吃貨豪豪」助陣。豪豪一出場就拋出驚人戰績，曾在短時間內狂吃漢堡，讓眾人聽得目瞪口呆。

▲胡瓜與馬國弼跟粉絲進行大胃王比賽。（圖／下面一位）



比賽採「骰子決定份量」機制，從清蒸臭豆腐、滷味到鹽水雞一路吃下來，眾人邊吃邊聊，戰況卻逐漸失控。瓜哥笑說：「我本來沒有要比速度，但在他旁邊壓力太大！」而豪豪則展現職業級吃法，連薑絲、九層塔都不放過，還分享「變換味道比較不膩」的小技巧。過程中馬國弼一度體力下滑，被虧「是不是退步了」，反觀豪豪依舊穩定輸出，甚至邊吃邊聊天，讓全場驚呼「這才是大胃王實力」。



聊到人生低潮，馬國弼坦承過去因債務問題經歷人生谷底，甚至影響婚姻，但也因此學會面對責任，重新站起來，也讓觀眾看見他不同的一面。