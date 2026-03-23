寇乃馨遭嫌太強勢！前任提分手理由超扯　怒揭：她沒有我活不下去

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（24日）播出「硬漢的秘密今晚全招了！女人“這個”太強實在好可怕」，藝人寇乃馨聽過很多荒謬的分手理由：「黃國倫是我歷任男友中，真的敢把我娶回家的，我碰過好幾任，在分手時跟我說『我不喜歡妳賺得比我多』，或說『我不喜歡人家說我是寇乃馨的男友』，最氣的是有個男生在分手時說『妳自己能過得很好，但她（小三）很需要我，她沒有我活不下去』。」

但她也提到黃國倫確實常說她太強勢：「他覺得我態度不好，講話聽起來永遠像在說他是個笨蛋，我說『大哥，全世界的人你去問問，他們會不會覺得我崇拜你崇拜得要死』？」

▲寇乃馨個性太強勢，吃過很多悶虧。（圖／中天電視提供）

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同場來賓張立東聽完也表示能理解黃國倫的感受，認為寇乃馨氣場強到讓人會害怕：「乃馨姐真的像個太后，開錄前，她只是問我等一下要去哪錄影，我馬上老實交代，很像我做錯事，她在質詢我。」

▲張立東被寇乃馨嚇到。（圖／中天電視提供）



寇乃馨覺得女生一定要有能力才不會受委屈：「我有個姊妹淘，夫妻倆都是明星，老公有很多紅粉知己，還會帶回家作客、介紹給老婆當姊妹，誇張的是後來她們根本是共侍一夫的狀態，直到她自己事業做起來後才離婚，所以當女人能餵飽自己時，甚至可以選擇男人。」

她也提到自己除了有能力買喜歡的東西之外，還能支持另一半的事業：「當年很多人阻止、吐槽我幫黃國倫辦鳥巢，因為我把所有存款都投進去，但我高興讓我愛的人完成他的夢想，有問題嗎？還有我用鳥巢做廣告，黃國倫接下來的商演費怎麼可能不漲？而且都是進我的口袋。」但她也強調給予幫助有前提：「一定要先確認你們的愛情，因為怕他好了以後變『陳世美』，另外你投資的男人要有實力，如果他未來會後勢看漲，那你在前方幫他一點會怎樣嗎？」



