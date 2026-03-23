神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體神話成員金烔完日前突然聲援在直播上動手打人的MC Dingdong，引起各界撻伐，怎料，他的前經紀人22日也突然發文痛罵「哥就是個混蛋」，內文直指他不論是幾年前還是現在品行都沒變，只要喝了酒就開直播脫序罵人，令經紀人相當頭痛。對此，金烔完23日低調回應「現在流傳的事情與事實不符」，將會訴諸法律。

▲神話金烔完黑歷史遭前經紀人揭發。（圖／翻攝自金烔完IG）



金烔完近期脫序事件不斷頻遭炎上，他先是發文支持性交易合法化，然後日前又聲援直播上動手打人的MC Dingdong，爭議事件延燒。沒想到，連他的前經紀人A某都看不下去，22日在社群網站上發文，「不管是幾年前還是現在都沒有變，喝酒後開Instagram直播，還跟粉絲發生爭執。」

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A某內文極為諷刺，並寫下：「這次是想當英雄，還是根本不清醒，令人疑惑。」過去金烔完需要錢時，曾向他表示「幫忙安排一下音樂劇的工作」，剛好有製作單位的代表找上門，A還把價碼抬到最高，怎料，金烔完突然就說「不想演了」，導致A被夾在中間非常為難。

▲▼神話金烔完發文回應。（圖／翻攝自金烔完IG、threads）



更令A傻眼的是，他離職後，金烔完又改變心意接下工作，經紀人氣到在文內寫下：「不管理由是怎樣，但哥哥從那時候開始，對我來說就是個混蛋！」A與金烔完不歡而散，怒罵對方：「你在評價別人之前，先看看自己吧。」

這篇來自前經紀人的爆料文很快就被傳開，金烔完23日在threads低調回應「現在外流的內容與事實不符，全是虛假的主張言論，因為涉及私人的關係，我就不再提及說明，但如果有持續散播謠言的情況，我會採取民事、刑事所有法律責任。」