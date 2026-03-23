ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台劇女星癌前病變…被醫告知「子宮保不住」
星巴克3/23起「大杯以上買一送一」
迪麗熱巴最新古裝劇！變身400年鬼王
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

迪麗熱巴 陳飛宇 子瑜 馬筱梅 汪小菲 蕭敬騰 吳承恩 吳青峰

羲承退ENHYPEN後「向粉絲致歉」　預告將推個人專輯回歸

記者張筱涵／綜合報導

男團ENHYPEN前成員羲承近日在退團後首度對外吐露心聲，並預告即將以個人歌手身分回歸，動向備受關注。

▲▼ENHYPEN羲承退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

▲羲承（右圖）日前宣布從ENHYPEN退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

據韓媒《xportsnews》報導，羲承於22日透過粉絲視訊通話活動與粉絲互動，坦言：「大家一定很驚訝吧，但我沒事。雖然如此，心裡還是有一點點抱歉。」這也是他自本月10日宣布退出ENHYPEN後，首次親自向粉絲表達近況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預告將推個人專輯　準備重返歌壇

在與粉絲的交流中，羲承也透露好消息，表示「很快就會推出我的專輯」，預告將以個人歌手身分回歸舞台，展開全新活動階段，讓粉絲相當期待。

公司宣布改組為6人體制　尊重個人音樂方向

本月10日，ENHYPEN所屬公司BELIFT LAB發布聲明指出，成員們曾就各自描繪的未來與團體方向進行深入討論，在過程中確認羲承有明確的音樂追求方向，因此決定尊重他的選擇，並同時宣布團體改組為6人體制。

羲承隨後也透過親筆信說明心境，表示自己長期與公司分享創作成果，並討論該如何呈現給粉絲，「經過長時間的苦惱與討論，最終依照公司提出的方向，做出重大決定，希望能以更好的樣貌面對粉絲。」說明離隊原因。

ENHYPEN其他成員也透過官方管道表示，「至今一起走過的時間珍貴得難以言喻，因此我們尊重並支持羲承哥的選擇與新的開始。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羲承ENHYPEN

推薦閱讀

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！　走直線狂晃喊「好難」：我是世界巨星欸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！　走直線狂晃喊「好難」：我是世界巨星欸

6小時前

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

3/22 09:47

直擊／TWICE大巨蛋下班！8妞搭3台賓士直奔金豬吃飯

直擊／TWICE大巨蛋下班！8妞搭3台賓士直奔金豬吃飯

15小時前

迪麗熱巴最新古裝劇來了！　「變身400年鬼王」跟小8歲陳飛宇談愛

迪麗熱巴最新古裝劇來了！　「變身400年鬼王」跟小8歲陳飛宇談愛

17小時前

鍾麗緹女兒辣照翻車！低胸自拍「背後驚見姊姊坐馬桶」　如廁畫面瘋傳

鍾麗緹女兒辣照翻車！低胸自拍「背後驚見姊姊坐馬桶」　如廁畫面瘋傳

2小時前

直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

16小時前

《逐玉》幕後超甜！田曦薇被撩到「狂羞笑」　張凌赫無奈求救導演

《逐玉》幕後超甜！田曦薇被撩到「狂羞笑」　張凌赫無奈求救導演

6小時前

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

3/22 12:54

陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯！照片外網瘋傳　真相曝光藏洋蔥

陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯！照片外網瘋傳　真相曝光藏洋蔥

1小時前

唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！天秤感情「忙碌會扣分」巨蟹散發魅力

唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！天秤感情「忙碌會扣分」巨蟹散發魅力

6小時前

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

3/19 15:12

康康大開黃腔「黑黑的」！　蕭敬騰「神補刀1句」全場瘋了

康康大開黃腔「黑黑的」！　蕭敬騰「神補刀1句」全場瘋了

18小時前

熱門影音

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD
TWICE唱完大巨蛋　到金豬食堂慶功啦

TWICE唱完大巨蛋　到金豬食堂慶功啦
子瑜「唱一半哭了」　賊賊們狂搞笑安慰

子瑜「唱一半哭了」　賊賊們狂搞笑安慰
謝金燕突cue豬哥亮:去X的謝新達！　開喊「活派」下秒唱〈大悲咒〉XD

謝金燕突cue豬哥亮:去X的謝新達！　開喊「活派」下秒唱〈大悲咒〉XD
梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳
焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸
子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!
陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉

陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉
Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫

Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫
男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作

Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作
希澈「絕交超果斷」直接刪電話！　「無法找回初心」：以前太沒禮貌XD

希澈「絕交超果斷」直接刪電話！　「無法找回初心」：以前太沒禮貌XD
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

希澈、東海被拒絕「氣飆髒話」　利特驚曝「近一年有交往對象」

希澈、東海被拒絕「氣飆髒話」　利特驚曝「近一年有交往對象」

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

看更多

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

馬國弼當年藝名是綜藝大哥想的　因此被媽媽勸退演藝圈

17分鐘前0

寇乃馨遭嫌太強勢！前任提分手理由超扯　怒揭：她沒有我活不下去

21分鐘前0

唱完3天大巨蛋！子瑜發文了　回台「滿滿能量」：繼續和我走下去

45分鐘前0

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

1小時前124

陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯！照片外網瘋傳　真相曝光藏洋蔥

1小時前0

羲承退ENHYPEN後「向粉絲致歉」　預告將推個人專輯回歸

1小時前1

偶像劇男神台上眼淚潰堤！　5個月沒回家「幼女親電視」失控淚崩

2小時前62

鍾麗緹女兒辣照翻車！低胸自拍「背後驚見姊姊坐馬桶」　如廁畫面瘋傳

2小時前20

TWICE定延大咖演員親姊在台灣！認證照曝光　粉絲暴動：沒人遇到

2小時前20

網友淚喊「好想死」！　日本女神親回應：去露營吧，我做飯

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」
    6小時前161
  2. 澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白
    3/22 09:478272
  3. 直擊／TWICE大巨蛋下班！8妞搭3台賓士直奔金豬吃飯
    15小時前284
  4. 迪麗熱巴最新古裝劇來了！跟小8歲陳飛宇談愛
    17小時前81
  5. 鍾麗緹女兒辣照翻車！低胸自拍「背後驚見姊姊坐馬桶」
    2小時前122
  6. 直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全是啜泣聲
    16小時前424
  7. 《逐玉》幕後超甜！田曦薇被撩到「狂羞笑」張凌赫無奈了
    6小時前105
  8. 26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮
    3/22 12:5483
  9. 陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯！真相曝光藏洋蔥
    1小時前224
  10. 唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！
    6小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合