羲承退ENHYPEN後「向粉絲致歉」　預告將推個人專輯回歸

記者張筱涵／綜合報導

男團ENHYPEN前成員羲承近日在退團後首度對外吐露心聲，並預告即將以個人歌手身分回歸，動向備受關注。

▲羲承（右圖）日前宣布從ENHYPEN退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）



據韓媒《xportsnews》報導，羲承於22日透過粉絲視訊通話活動與粉絲互動，坦言：「大家一定很驚訝吧，但我沒事。雖然如此，心裡還是有一點點抱歉。」這也是他自本月10日宣布退出ENHYPEN後，首次親自向粉絲表達近況。

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預告將推個人專輯 準備重返歌壇

在與粉絲的交流中，羲承也透露好消息，表示「很快就會推出我的專輯」，預告將以個人歌手身分回歸舞台，展開全新活動階段，讓粉絲相當期待。

公司宣布改組為6人體制 尊重個人音樂方向

本月10日，ENHYPEN所屬公司BELIFT LAB發布聲明指出，成員們曾就各自描繪的未來與團體方向進行深入討論，在過程中確認羲承有明確的音樂追求方向，因此決定尊重他的選擇，並同時宣布團體改組為6人體制。

羲承隨後也透過親筆信說明心境，表示自己長期與公司分享創作成果，並討論該如何呈現給粉絲，「經過長時間的苦惱與討論，最終依照公司提出的方向，做出重大決定，希望能以更好的樣貌面對粉絲。」說明離隊原因。

ENHYPEN其他成員也透過官方管道表示，「至今一起走過的時間珍貴得難以言喻，因此我們尊重並支持羲承哥的選擇與新的開始。」