偶像劇男神台上眼淚潰堤！　5個月沒回家「幼女親電視」失控淚崩

記者黃庠棻／台北報導

由相聲大師朱德剛與全能藝人王傳一攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，新竹場在竹北演藝廳圓滿落幕。在笑聲與掌聲交織之中，為全台巡演再添一站難忘篇章。新竹是客家族群重要聚落，演出一開場，「新竹人」王傳一特別以客語向觀眾問候，熟悉的語言一出口，立刻引起熱烈掌聲與共鳴，瞬間拉近與鄉親的距離。

▲《壹加一剛好比三小》王傳一、朱德剛。（圖／嚞娛樂提供）

深耕在地情感 王傳一：新竹就是我的家

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新竹對王傳一而言，意義格外深厚。他大學就讀交通大學，當兵於湖口砲兵連隊服役，婚後也選擇在此定居，人生重要階段都與這座城市緊密相連。此次帶著人生首場相聲脫口秀回到新竹演出，也讓他直言「這座城市參與了我大半輩子，去年正式把戶口遷到新竹，這裡已經是我的家。」

▲王傳一在台上落淚。（圖／嚞娛樂提供）

思女心切真情流露 哽咽落淚贏得滿場掌聲

王傳一在段子中感性分享演藝的心路歷程，並特別提到一段最揪心的往事，過去曾有長達五個月的拍戲期，他僅能回家十天，年幼的女兒因為太過思念，竟然對著電視機裡爸爸的照片親吻。特別的是，這場在新竹的演出，王傳一的妻女也現身台下應援。

▲王傳一在台上落淚。（圖／嚞娛樂提供）

或許是感受到家人近在咫尺的溫暖，過去巡演場次都能理性演出的王傳一，在講到女兒親吻電視那一幕時，情緒瞬間潰堤，在台上激動哽咽，一度感觸深到說不出話來。相較於前面幾場演出的鎮定，新竹場這份真情流露坐在台下的老婆、女兒也大喊「爸爸加油！」讓不少觀眾也跟著紅了眼眶，隨即贏得滿場掌聲為他加油打氣。

▲王傳一在台上落淚。（圖／嚞娛樂提供）



海裕芬零包袱笑果炸裂 盛讚新竹場最熱情

限定嘉賓海裕芬的登場，是節目的另一大高潮。她與王傳一從出道時因為娛樂新聞結識，累積深厚情誼。此次同台，海裕芬完全拋開形象、毫無包袱的演出嗨翻觀眾，精采表現讓現場氣氛沸騰。海裕芬更在台上驚嘆，新竹場是她見過最熱情的觀眾，從開始到結束笑聲掌聲沒有間斷過，現場互動的高熱度也讓演出火花不斷。

▲《壹加一剛好比三小》王傳一、朱德剛。（圖／嚞娛樂提供）

另一靈魂人物朱德剛，則以深厚相聲功底穩住節奏，透過語言鋪陳讓笑點層層推進。巡演期間，他亦回到家鄉花蓮推廣相聲藝術。此外，朱德剛的徒弟劉毓謙（現就讀清華大學）也登台演出，為傳統相聲注入年輕能量，展現表演藝術的世代傳承。

▲《壹加一剛好比三小》王傳一、朱德剛。（圖／嚞娛樂提供）

巡演進入最終場 4月25日與限定嘉賓陳漢典三人合體 笑浪即將席捲高雄

隨著巡演進入倒數階段，最終場將於4月25日在高雄登場，並由陳漢典強勢接棒擔任限定嘉賓。不同於新竹場的情感交織，高雄最終場將迎來全新組合，預期跨界混搭笑果噴發。三人之間將激盪出截然不同的表演能量。

▲《壹加一剛好比三小》王傳一、朱德剛。（圖／嚞娛樂提供）

從新竹的笑淚交織，到高雄的壓軸登場，《壹加一剛好比三小》持續以語言為核心，串起笑聲與情感。主辦單位也邀請觀眾把握最後進場機會，見證這場融合相聲節奏、戲劇張力與真實人生故事的精彩演出。